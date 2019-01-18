內地「鹹蛋超人」被控侵權照拍續集　日方：侵權文化非一朝一夕

「山寨版」的鹹蛋超人電影《鋼鐵飛龍之再見奧特曼》於2017年上映後，當時已經被日本方面，擁有鹹蛋超人版權的東京影視製作公司圓谷製作控告侵權。怎料官司都未打完，內地製作公司最近經已拍好續集《鋼鐵飛龍之奧特曼崛起》，更準備於今日（18日）在內地上映。

「內地版」鹹蛋超人電影續集，照舊由廣州藍弧動畫製作，導演王巍執導。

「奧特曼」其實意指Ultraman，香港稱為鹹蛋超人。而這部「內地版」鹹蛋超人電影續集，照舊由廣州藍弧動畫製作，導演王巍執導，承接上集故事。

續集《鋼鐵飛龍之奧特曼崛起》講述一個平凡男孩樂樂，為拯救身陷險境的母親，就在「奧特曼」（即鹹蛋超人）﹑鋼鐵飛龍與萌寵小龍的幫助下，最終成為拯救地球的小英雄。

《鋼鐵飛龍之奧特曼崛起》講述一個平凡男孩，在奧特曼﹑鋼鐵飛龍與萌寵小龍的幫助下，拯救身陷險境的母親。

片商︰既不是山寨也不是盜版

不要以為這兩集的「山寨版」鹹蛋超人電影，只是惡搞的製作，17年《鋼鐵飛龍之再見奧特曼》上映時，曾舉行了大型的記招，宣布電影將會在國慶日上映。而面對版權爭議的問題，當時導演王巍就表示︰「《再見奧特曼》是國產的3D動畫電影，既不是山寨也不是盜版」，堅持自己是獲得授權拍攝。最近續集上映前，電影亦有在北京舉行首映，導演又話：「奧特曼是眾人皆知的超級英雄，這次續集會用愛去呈現英雄的新故事。」

「山寨版」的鹹蛋超人電影《鋼鐵飛龍之奧特曼崛起》，已在中國內地上映。

+ 8 + 7 + 6

其實上集的《鋼鐵飛龍之再見奧特曼》於17年上映後，已經掀起過一陣侵權風波。當時片中的奧特曼，造型與日本的Ultraman非常相似，原著版權持有者日本圓谷製作以涉嫌侵犯著作權為由，已經正式在上海法院提出訴訟，控告中方公司侵權，法院亦已受理該案件。

上集故事講述移居地球的奧特曼，在中國安居樂業，趕上「二胎政策」，生了兩個孩子，但為了解救家鄉危機，奮而返回自己星球。（網上圖片）

日方的圓谷製作公司，就侵權事件作出的聲明。

日方怒轟︰中國侵權的文化已經不是一朝一夕的事

廣州藍弧動畫公司一直遭日方多次指控侵權，但卻堅持自己擁有版權拍攝，同時不理日方警告繼續拍攝續集。日媒近日亦有報導此事，形容中國侵權的文化已經不是一朝一夕的事，又指中方一句「沒有侵權」就繼續製作電影，這個行為是毫無罪惡感。東京影視製作公司圓谷製作表示，被告繼續製作鹹蛋超人電影及發行絕對是侵權的行為，堅持將會採取法律行動，維護原創的權益。

中方製作公司無視被控侵權，拍攝續集《鋼鐵飛龍之奧特曼崛起》。

據知，17年動畫《鋼鐵飛龍之再見奧特曼》上映後傳出侵權風波，首集是由樂視影業與廣州藍弧文化合作，當時中方製作單位廣州藍弧文化和樂視影業，聲稱是從一間名為「UM Corporation Co. Ltd.」的公司買入的版權，更指是在1976年得到圓谷的正式授權書。但日方的圓谷就表示，泰國法庭早在2008年已經裁判1976年的合同是偽造文件，涉案的泰國人亦已被判有罪。面對着中方無視被控侵權，日方表示將會採取相應法律行動。

於2017年上映的《鋼鐵飛龍之再見奧特曼》：

+ 4 + 3 + 2