【歡迎光臨夢幻樂園】8歲女童星Brooklynn　首執導演筒拍片

還記得自己8歲的時候在做什麼嗎？孩子們的能力真的不能輕視，現年8歲女孩Brooklynn Prince憑著去年上映的電影《歡迎光臨夢幻樂園》（The Florida Project）除了獲得哥譚獨立電影獎和多個地方影評人協會獎的提名之外，更勇奪廣播影評人協會的最佳年輕演員獎，相信大家都覺得這位妹妹前途無可限量。但更意想不到的是她年紀輕輕，就執起導演筒，首部導演的作品《Colours》日前已煞科，認真厲害！

Brooklynn雖然有演出經驗，如平面廣告等，但對於在拍攝《歡迎光臨夢幻樂園》時只有7歲的小妹妹，導演也大讚她的表現。（劇照）

《歡迎光臨夢幻樂園》（The Florida Project）由導演辛貝克執導，去年4月上映後得到不少好評。電影講述美國佛羅里達州的奧蘭多一直有度假之都的美譽，但原來距離這個大家夢寐以求的魔幻王國僅僅43平方英里，已經有很多較貧窮的家庭，有著跟童話樂園截然不同的景像。由Brooklynn Prince飾演的小女孩滿妮跟着她的22歲的母親希莉Halley（Bria Vinaite飾演），住在迪士尼樂園附近的一間廉價汽車旅館。滿妮整個夏天都跟一群朋友在旅館附近到處搗蛋，旅館經理波比Bobby（威廉迪福演）外表古板嚴肅，其實內心慈祥，對待滿妮更溫柔體貼。在這個貌似悠閒無慮的夏日，後來卻因為 一場突如其來的意外，女孩跟媽媽面臨一無所有的窘境。

Brooklynn在《夢幻樂園》中的表現出色，演出自然。（劇照）

重溫《歡迎光臨夢幻樂園》：

+ 9 + 8 + 7

小女孩Brooklynn Prince在電影《夢幻樂園》中的演技大獲好評，生動自然的演出叫觀眾大感驚喜。而威廉迪福在戲中演出的旅館經理，雖然被一班「馬騮」玩弄得哭笑不得，但演出同時也溫暖人心，憑著電影獲提名奧斯卡最佳男配角。Brooklynn Prince除了得到幾個地方影評人協會獎的提名，更奪得影評人之選的最佳年輕演員獎。

Brooklynn Prince首部導演短片《Colours》已於日前煞科！（網上圖片）

威廉迪福憑著電影《歡迎光臨夢幻樂園》獲提名奧斯卡最佳男配角，在戲中跟Brooklynn有不少對手戲。（劇照）

不要以為Brooklynn只限於在幕前發展，這位才華橫溢的小童星，最近更執起導演筒，首次執導短片《Colours》，日前更已煞科。據外媒報導，《Colours》是由 Curated by Facebook投資，是3部垂直拍攝短片中，其中一部作品。Instagram的全球創意總監Kay Hsu更大讚Brooklynn：「我們被她的熱情和遠見所震撼。」這個多面向平台Curated by Facebook是在去年6月成立，Facebook的創意總監Andrew Keller更指，這個平台主要是想向大家展現科技、創意與社群三者結合的成果。

記得自己8歲時候在做什麼嗎？這位天才小童星，已經有板有眼執導短片，更被創意總監大讚有才華。（網上圖片）

在電影《夢幻樂園》飾演母親的Bria Vinaite，原本只是素人，導演被她在Instagram上的有趣生活片段所吸引，最後選了她成為媽媽。（劇照）

除了Brooklynn執導的《Colours》之外，電音DJ Steve Aoki﹑Mid90s聯合製作人Mikey Alfred亦都正在執導另外兩部 Curated by Facebook 的原創短片。預計這三部短片，將會在今年2月於Facebook和Instagram這些社交平台上播出。

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