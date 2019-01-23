【日日是好日．影評】樹木希林黑木華神級陣容　從茶道悟出人生

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撰文：Alex Chung

茶道是日本的傳統藝道，源自於中國，這被視為烹茶與品茶的生活藝術，透過不同品茶的形式，學習禮儀，靜心靜神，去除雜念，時至今日，茶道文化已在日本流行。是日觀看這部由《再見溪谷》導演大森立嗣執導的最新作品，改編自茶道教授森下典子小說作品，透過電影宣揚日本傳統茶道的文化。《日日是好日》透過茶道的過程，輕描淡寫人生哲理，刻畫着主角的成長經歷，樹木希林送上一杯溫暖的茶。

日本茶道。（gettyimage/視覺中國）

《日》片故事講述典子與她的表姐美智子剛剛大學畢業，典子對於前途仍然一臉迷茫，她們正要準備踏入社會工作之時，走到教授茶道的武田老師家學習茶道。本來對於茶道一無所知的典子，自從上堂之後，便漸漸愛上了茶道，默默伴着她多個春夏秋冬，經歷過她的人生重要階段，領會到很多人生的哲理，漸漸明白到在武田老師家中牆上字畫「日日是好日」的含意……

日本導演大森立嗣出身於演藝世家，父親是舞蹈家的麿赤兒，其弟是演員大森南朋。大森立嗣首部執導作品，是2005年由新井浩文主演的《鍺之夜》，2010年執導由松田翔太、高良健吾、安藤櫻合演的《暴走仨》。2011年夥拍瑛太與松田龍平合作《真幌站前多田便利屋》與續集《真幌站前狂騷曲》（2014年），2013年執導改編吉田修一小說作品《再》片，榮獲藍絲帶電影獎最佳導演獎，2017年執導由井浦新、瑛太、長谷川京子合演的《光》。

導演大森立嗣（最右）（網上圖片）

《日》片改編自茶道教授森下典子於2002年發表的自傳作品《日日是好日 — 茶道帶來的十五種幸福》，小說以森下典子從20歲開始學習茶道，二十五年來學習的經歷過程為故事的主線，電影同樣地以主角典子從1993年開始，在這二十五年期間學習，典子經歷人生的起與迭，從茶道領悟到人生的真諦和意義。

《日》片以簡單的旁白交代人物的背景作開端，故事便直接地舖排典子與美智子二人走到武田老師家開始學習茶道的過程，從帛紗摺開始，接着塵打、進入茶室時的步數等等，透過簡約的篇幅舖排茶道禮儀的步驟。茶道需要配合節氣，片中以二十四節氣代表着不同的季節的變化，每個季節需要烹出不同的茶，奉上不同的點心，就連茶道的步驟也有不同，茶道是一星很深的學問，難以從三言兩語能夠道出當中的含意。隨着典子與美智子漸漸投入茶道的習俗，她們也開始留意到在武田老師家中牆上的字畫，不同的字畫代表着不同的季節，從字語裏深深的領悟到茶道的含意。

在電影開始時，典子便說着小時候跟家人到戲院觀看意大利導演費里尼執導的《大路》，從旁白中典子說着她完全看不明白電影，寧願要去看迪士尼。成長後的典子，再次走去看《大路》，她說着終於明白到電影裏的含意之餘，更終於感覺到這是一部很精彩的電影。從三次觀看《大路》的經驗裏，典子明白到「不能完全明白」與「完全明白」的道理，從而引申着因為茶道而學懂生活的態度和人生的哲理。

武田老師對典子與美智子的每一個步驟都是十分執着嚴謹。（電影劇照）

片中武田老師對典子與美智子的每一個步驟都是十分執着嚴謹，武田老師留意到典子總是在「死背」茶道的步驟之時，她就跟典子說着不要去思考過程，而是隨心而行，手會隨着每個步驟而會懂得下一個步驟，反覆地去做，便會把步驟漸漸入心。隨着美智子因有了自己的的家庭，放棄了學習茶道，典子則一直的堅持着，獨自繼續學習，茶道的技巧漸漸成熟。後來，不斷有新人來學習茶道，薪火相傳，每年的春節，武田老師跟學生們聚在一起為大家「初釜」，是武田老師給學生們的祝福。

除了典子的父親和弟弟之外（還有美智子的丈夫），影片幾乎就是以女性貫穿整部作品，在電影裏透過典子的旁白，介紹新來學習茶道的女生，既有主掃，也有女警，甚至學生也有，從她們的不同職業和背景，映照着她們在學習時的態度，身為前輩的典子會心微笑，不時也會想起初學時的情況。

大森立嗣過往執導的電影，總是離不開冷竣的拍攝手法，電影題材則主要是以社會低層為主。今次改編森下典子的自傳故事，則以平實的手法處理，加上一點的幽默生動，展現着茶道的典雅優美。

電影幾乎以女性貫穿整套電影。（電影劇照）

片中不得不提及的，就是樹木希林在片中的最後演出，其實她於2018年分別於是枝裕和的《小偷家族》、即將公映的《綠野仙師：熊谷守一》與此片中演出，她於此片中那份淡然的演出，把武田老師這角色流露着一份自然細膩的情感，為觀眾們送上了一杯溫暖的茶。而在片中飾演典子的黑木華，顯然是原著作家森下典子，她在片中從二十歲演到四十歲，演繹着角色成長的層次。而演出美智子的多部未華子，她的戲份主要是在影片的前半段，發揮雖然不多，但是表現恰如其分。

去年九月辭世的樹木希林。（電影劇照）

「日日是好日」從字面上看起來並不難理解，直白描述的每天過着好日子，不是嗎？從這五個字形成的句子裏，當中含有禪修的意思，當然你我每天都到遇到不同的困難和挑戰，好與不好，也是人生必定經歷的態度，漸漸明暸人生的意義。《好》片的片末的畫面出現了「聽雨」的字畫，簡單的兩個字，眾人輕輕的聽着雨聲，恬靜淡然，心靈沒有牽絆，放開眼界，活在當下，茶道如此，人生亦然。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「日日是好日 — 茶道領悟人生哲理」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）