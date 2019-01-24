【魔法保姆】梅姨演怪人同Emily Blunt鬥嘴　有場歌舞畢生難忘！

相隔54年，迪士尼經典歌舞片《歡樂滿人間》（Mary Poppins）迎來續集《魔法保姆》(Mary Poppins Returns)，相信觀眾都想不到瑪麗波萍絲（Mary Poppins）會再次帶着她的魔法再度跟大家見面。 今集由金球獎女星艾美莉賓特（Emily Blunt）飾演的Mary Poppins，奧斯卡金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）亦有份參與新作，飾演Mary Poppins的表姐。歌舞片不少得大量唱歌和跳舞的情節，導演洛馬素 (Rob Marshall)更指有場戲足足用了一年時間去準備，過程絕不簡單！

由金球獎女星艾美莉賓特（Emily Blunt）飾演的Mary Poppins，帶着她的魔法再度跟大家見面。（網上圖片）

電影的背景設定於1930年代，當時戰後的倫敦處處愁雲慘霧，Banks一家更經歷喪親之痛，大受打擊。男主角Michael Banks與三個小孩和管家住在櫻桃樹街，要擔起整個家的Michael身心受創，全家陷入低谷之時，那位曾照顧他們一家的魔法保姆，帶住她的神奇皮喼及雨傘從天而降，用魔法帶來歡樂，更為他們一家解決當下的難題。

Mary Poppins為Banks一家帶來很多歡樂，更幫助他們解決了重大的困難。（劇照）

男主角Michael Banks與三個小孩和管家，住在櫻桃樹街。（網上圖片）

當中一場在公園拍攝的大型歌舞戲，尤其令台前幕後深刻，舞蹈員足足有50個，導演和監製表示原來用了一年時間去籌備。這段精彩歌舞戲是利用了戲中「點燈人」的謀生工具，包括：燈柱﹑梯子﹑點火器﹑單車等等，配合歌曲﹑舞蹈﹑公園的噴泉，去創作和拍攝。

林曼努爾米蘭達指那場歌舞的成功，要靠每個人都出盡每分力才可成事。（網上圖片）

這場戲用了這麼多人力物力，排舞時講求合拍和整齊，演員話回想起來都「起雞皮」。在戲中演出Mary Poppins朋友的Jack（林曼努爾米蘭達演）指自己第一天去綵排，初次抱着燈柱，覺得自己不可能排起這段舞，結果用了幾個星期練習。對這場歌舞，演員們都話是畢生難忘。

在公園拍的這場歌舞，用了一年時間去準備，演員跟舞蹈員都花盡心機綵排。（網上圖片）

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電影更邀得金像影后梅麗史翠普(Meryl Streep)及金像影帝哥連費夫(Colin Firth)加盟，梅姨飾演Mary Poppins的表姐Topsy經營修理店，外表古靈精怪一身七彩顏色的打扮，就連她自己都話這次是演一個怪人。Topsy跟Mary Poppins在戲中火花十足，一人一句鬥嘴，Emily Blunt都話兩個角色演起來很有趣。

梅姨這次是飾演Mary Poppins的表姐Topsy，經營的修理店機關重重。（網上圖片）