【The Grand結業】為市民服務11年　業界婉惜︰不少影展喺度舉行

今日在The Grand戲院在官網上公布，位於九龍圓方商場的The Grand戲院，自2007年10月18日開始為民眾服務，不過由於租約問題，只會營運到今年2月28日便會結業，官方網站亦有發布置頂消息，表示感謝觀眾過去11年的支持，不便之處，敬請原諒。

多套電影曾在The Grand舉辦首映，《一念無明》亦是其中一套。（資料圖片）

關於The Grand戲院結業，曾多次合作舉辦各類影展的高先電影有限公司（Golden Scene）董事總經理曾麗芬（Winnie Tsang），深表婉惜。「我相信都是租金太貴吧，但已知有人會接手，希望可以跟新主理人可以繼續合作。」據知，The Grand的戲院位置將由百老匯院線繼續經營。

官方網站宣布The Grand營運至2月28日。（網上截圖）

高先董事總經理曾麗芬對於The Grand結業表示婉惜。（受訪者提供）

The Grand戲院是現時全港最多影院的一間，一共有12間，亦正因為這優勢，他們都會接受播放一些偏門的戲種，甚至不時舉行不同的小型影展。Winnie︰「由於他們獨立運作，較有自主性，所以有很多合作空間。我們就曾跟他們合作過意大利電影節、移動電影節等，甚至有年每季度都舉辦到一次電影節，我笑言是春夏秋冬電影節。」經過多年來合作，Winnie覺得坊間其實有不少觀眾想看小眾電影，奈何很多院商都對冷門電影欠缺信心，故希望大家的接受能力可以大一點。

《非同凡響》亦有在The Grand戲院舉辦首映活動。（資料圖片）

其實位於圓方的The Grand戲院，不時都會舉辦首映禮、影展等活動，邀請本地和海外紅星到場。有網民對於戲院結業持兩極反應，有感可惜的「難得有間啲座位都叫做舒服嘅戲院」、「認真未有高鐵時成日去睇」、「最鍾意去呢間睇得舒服得嚟又少人」，反之有網民絲毫不感到可惜「完全唔就腳，平時都唔會去」、「依家太多內地同胞唔會去個到睇戲」、「又貴又唔方便終於都執」等等。

林嘉欣更擔任了香港兒童國際電影節嘉年華電影節大使。