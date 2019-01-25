【真 ‧ 三國無雙】古天樂騎赤兔馬場面曝光　網民：史上最型呂布

由周顯揚執導兼監製的電影《真 ‧ 三國無雙》，自宣佈開拍以來，已令不少影迷﹑三國迷相當關注，對電影的內容細節和造型等等感好奇，事關大家都想知道電影能否做到「神還原」。電影公司去年3月發布過預告後，就未有新照曝光。最近，監製兼導演周顯揚就於社交網站，發布了幾張正在進行後期的照片，只見飾演呂布的古天樂騎馬現身，帥氣十足。

古天樂在戲中有不少騎馬﹑打鬥等激烈場面，網民更封他為史上最帥的呂布。（網上圖片）

古天樂在《真 ‧ 三國無雙》中飾演呂布，從早前造型照中已看到他很英氣，古裝的打扮甚至有幾分《尋秦記》項少龍的味道。近日監製兼導演周顯揚於微博，上載了幾張正在做後期的照片，並留言：「努力工作，每天上班，繼續做好後期視效製作。一點一滴地幹。」相中看到「呂布」手執方天戟、策騎赤兔馬，在樹林中打鬥，更有網民指古天樂是史上最帥氣的呂布。

導演近日在網上分享相片，相信電影的後製現已進行得如火如荼。（網上圖片）

除了古天樂，飾演曹操的王凱﹑劉備的楊祐寧﹑關羽的韓庚﹑張飛的張建聲﹑袁紹的呂良偉等角色的造型早前都已經曝光，外界都不禁將電影版的角色和造型跟遊戲版作對比，網民都話覺得部分角色還原得很神似。例如是在戲中演董卓的林雪，霸氣十足入形入格，更會跟呂布爭貂蟬。據知，電影早前在內地取景，之後就移師到紐西蘭拍攝，2017年11月尾已經煞科，不過因為後期製作所需的時間長，所以遲遲未上映。

古天樂拍攝電影時，一度因為眼傷未癒而要戴上黑照，但同樣相當有型。

+ 6 + 5 + 4

《真‧三國無雙》用了超過一年時間拍攝及前期製作，之後再用了長達一年時間做後期製作。當中包括有大約三千個特技鏡頭，相信導演為這部作品下了不少心機。電影預計今年年中至年底上映。