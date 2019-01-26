【如珠如寶】林雪享受跟好對手鬥戲　「唔少演員演到拖泥帶水」

今年賀歲片「戲」勢逼人，單計香港電影，都已排出一個混戰格局，各有特色。其中由林敏驄首次執導的《如珠如寶》，找來張繼聰、林雪，仲有一班元老級演員演出，而故事就正正發生在老人院，非常切題。 作為賀歲片，就有種港式風情在內，問到林雪是否享受其中，他突然有感而發，坦言能從中重拾久違的滿足感，更突然大發牢騷，為香港電影發聲！ 攝影︰葉志明

林敏驄首當導演，首選了林雪跟張繼聰合作。（葉志明 攝）

「林敏驄即場考我牌」

在戲中，林雪飾演一個地產商，亦是林敏驄的小學同學，只是智商有些問題。林雪︰「這個角色好適合我，智商有問題喎！我怎需要看劇本，所以我看完一次便將劇本丟了，欠智商就是不要有這麼多想法，想要怎樣便怎樣。」

有說林敏驄創作很隨時，去到現場還不斷跟演員撞下橋，其中有一幕就是他臨時度到，更要急召雪哥回去補拍，但偏偏這一幕就被雪哥指是最感動一幕。「他考我牌，叫我一個人坐低演一場獨腳戲，是要我將一整日的心情演出來，結果這場戲演到我不捨得走，明明要趕飛機都冇理，最後更真的感動到流出一滴眼淚，你感動到我！」

林雪飾演一位江湖大佬，要收老人院塊地起樓。（劇照）

感動的，源於有戲讓雪哥發揮，他甚至有感而發，覺得近年的港產片有種被不尊重的感覺。「我覺得有很多香港電影都好好看，我拍的《老笠》不好麼？陳果那部小巴（那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN）拍得不好麼？幾多戲拍得好，特別是小製作，令幾多人記得，希望有人會見到我們在努力。」

林雪這個姿勢，跟他說話一樣有霸氣。（葉志明 攝）

「冇話你玩晒！」

雪哥更指港產片特色在於夠靈活變通，就連演員的演繹都好有彈性。「角色上都無分彼此，你強勢時我弱一點去配合，不是場場你做主角，這才是群策群力。電影世界跟做人一樣，那會說你話晒事，你要大晒我便不跟你合作，跟其他人合作拍出來的東西一樣有人看，只要你能面對目標觀眾便可以。」此話似要向港產片打氣。

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去到最後，雪哥更暗指某些演員連角色是甚麼都未弄清楚。「電影演出都是來自生活，辛苦好開心好，都要銘記在心，屆時演繹出來的就是你，那就是角色。你估人人都知甚麼叫角色？我怕了這麼多部戲都不知甚麼叫角色，但我做到就是。戲份多與少不重要，千萬不要演得拖泥帶水，你又要演又要驚，驚得來又想紅，幹嗎？一個專業演員，先要好自己本分。」