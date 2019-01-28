安妮夏菲維處女作《走佬俏公主》開拍續集　重溫出道初期大膽演出

2001年上映的《走佬俏公主》（The Princess Diaries）是荷里活女神安妮夏菲維（Anne Hathaway）的大銀幕處女作，她憑這部作品一舉成名，並於2014年推出續集《走佬俏公主2：及時嫁到》（The Princess Diaries 2: Royal Engagement），一樣叫好又叫座。 相隔15年，安妮夏菲維日前上節目宣傳新片時，親證《走佬俏公主》系列第3集劇本已完成，台前幕後原班人馬亦渴望參與，將這部80後集體回憶再次帶到觀眾面前。

《走佬俏公主》系列令安妮夏菲維走紅，相隔十多年終於開拍續集。

《走佬俏公主》美國女作家Meg Cabot的同名小說，講述一名性格內向的少女Mia Thermopolis，忽然變成歐洲小國「Genovia」公主的過程。當年只有18歲、僅拍過一部電視劇的安妮夏菲維，揮低莉芙泰萊（Liv Tyler）、姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）及影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）等當紅演員，獲選為女主角。據悉，當年Garry Marshall因孫女一句話：「安妮的頭髮好似公主」而下此決定。最終安妮憑這部作品一炮而紅，為未來成為荷里活一線女星奠定基礎。

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當年《走佬俏公主》其中一個賣點是邀得金像影后茱莉安德絲出演。

當年《走佬俏公主》其中一個賣點，是邀得已半退休的著名女星茱莉安德絲（Julie Andrews）出山，飾演女主角的外婆，安妮表示她跟茱莉安都很願意接拍第3集：「我們都渴望會發生，我們跟大家一樣喜歡這部作品、對我們一樣重要，我們準備好之前，不想交出任何東西，但我們正在籌備中。」

安妮夏菲維在《Havoc》飾演叛逆富家女，雖然這部作品未有正式上映，但片中安妮的大膽情慾戲一直在網上廣為流傳。

安妮夏菲維的出道作成功將她打造成健康偶像，但她本人卻不甘於只當個花瓶，拍罷《走佬俏公主》後曾挑戰不同類型的片種，其中2005年上映的《Havoc》，飾演叛逆少女的安妮，放下清純形象首次裸露演出，但這部成本只有900萬美元的小製作並沒有在北美上映，全球票房僅收37萬美元。

重溫安妮夏菲維在《Havoc》的大膽演出

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對於出身於小康之家、身為虔誠天主教徒，甚至曾想過當修女的安妮來說，裸露演出是改變觀眾看法的第一步，「我被標籤了，我想要觀眾看到我的更多面貌，當所有人以為好理解你，而你又能夠給予他們驚喜時，是想不到的有型。」安妮仲話自幼就學習古典油畫，令她對裸體有一番見解：「畫家不會因為面對裸體而害羞，我亦沒受到任何道德上的譴責」。