【絕命毒師】電影版故事延續劇集最終結局　傳多個經典角色回歸　

由Vince Gilligan開創的的美劇《絕命毒師》（Breaking Bad），在2013年已經圓滿結束。而在去年11月，Vince Gilligan宣布正籌備電影版續集計劃後，旋即再次引起影迷的關注。日前終於再迎來好消息，在劇集中飾演男主角Walter White的男星拜仁均士頓（Bryan Cranston）也確認相關消息，而另一主演，飾演Jesse Pinkman的男星Aaron Paul也確認回歸參演電影版《絕命毒師》。

在最後一季被賜死的Walter White，演員Bryan Cranston確認《絕命毒師》電影版開拍，而他本人也靜候回的歸佳音。（劇照）

被譽為有史以來最偉大電視劇之一的《絕命毒師》，在2008年1月初首播，並在2013年迎來最終結局的第5季。最後，影迷在最後一集見證主角之一「Walter White」之死及「Jesse Pinkman」的逃脫，為《絕命毒師》劃上一個完美句號。兩年後，Vince Gilligan連同Peter Gould，合力創作出《絕命毒師》前傳《絕命律師》（Better Call Saul），氣勢同樣強勁。

有指Jonathan Banks、Jesse Plemons及Bryan Cranston均會續演《絕命毒師》電影版。（劇照）

為了進一步擴充《絕命毒師》世界觀，Vince Gilligan去年11月已開始籌備《絕命毒師》電影版，而延續劇集的氣勢。據了解，電影版將發生在Walter White死亡及Jesse Pinkman逃離後的故事。根據外國傳媒《Sun》報導，一個網上粉絲專頁聲稱已「確認」了完整演員名單，而該名單中不乏影迷熟悉的名字。當中包括已經死亡的Walter White及在最後一刻成功逃離的Jesse Pinkman。

《絕命毒師》創作人Vince Gilligan在去年11月已經開始籌備電影版《絕命毒師》。（Getty Images）

雖然Walter White已經死亡，但Bryan Cranston曾多番談論回歸續演該角的可能性。而日前他出席《Dan Patrick Show》節目時，再被問到有關消息，對此，他表示「絕對會」參演：「如果Vince Gilligan問到，當然，我絕對會答應。因為他是個天才。」

美劇《絕命毒師》中的多位經典角色將一併延續至電影版。（劇照）

除了Bryan Cranston及Aaron Paul確定回歸外，當中有指還包括飾演Mike的Jonathan Banks、「Todd」Jesse Plemons、「Mrs Pinkman」Tess Harper、「Skinny Pete」Charles Baker、「Badger」Matt Jones、飾演專門幫人製造新身份的老闆Ed的Robert Forster及「Kenny」Kevin Rankin等都出現在名單內。

如果Vince Gilligan邀請，Bryan Cranston表示「絕對會」參演電影版《絕命毒師》。（劇照）

雖然演員名單差不多全數演員回歸續演，雖然影迷樂於見到，但卻難以理解。因為不少角色已經死亡，當中包括最重要角色之一的Walter White。目前還未知道已死的角色會以什麼樣的方式回歸。而目前最大機會是以閃回或回憶片段登場。影迷拭目以待後續的最新發展。