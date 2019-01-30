【日日是好日．影評】不只是泡茶般簡單　從茶道悟出三個人生宗旨

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撰文：Fiona Cinderella

茶道，是一種修為，道出人生哲理；茶道，是一種心靈治療，讓人安寧。《日日是好日》這一部電影發人深省，從茶道說人生，探究人生在世應該存有的心態，用了「取物之道」、「先形後心」和「一期一會」等道理去領悟人生。

「日日是好日」（網上圖片）

「取物之道」

從戲中學習茶道，茶道武田老師由拿水杓開始教導女主角典子，舉重若輕，舉輕若重，乃「取物之道」。茶道是一種修煉，人生如是，該放下的事就該放下，小事亦要重視而行之。茶道的步驟繁多，由摺帛紗、拿水杓、燒水、沏茶到品茶等步驟，都必須屏息靜心，心無旁騖，細緻地做好每一個步驟，萬物皆有序，要遵循規則而行，至於人生的聚散離合，也順應天命而行。

練習茶道，讓人生也變得慢活自在。（電影劇照）

「先形後心」

典子，初時對學茶的步驟感到疑惑，武田老師卻認為不是每都必須事問個究竟，所謂的「先形後心」，意指動作和步驟其實都是表面，心領神會才最重要。不要用腦袋分析和牢記，當習慣了，自然就得心應手。就好像不要單從字面看字，試用畫的角度去看字，又有另一番領悟。練習茶道，讓人生也變得慢活自在。

茶道，悟出人生哲理，做人是否做每一件事都要有目的呢？生存於世，是否必須尋獲人生的意義？人往往過份追求意義，讓人生變得更沒意義。很複雜嗎？並沒那麼複雜，只是人永遠把自己的人生想得太過複雜化，這個世界的步伐急得讓人無所適從，其實人往往因爲追而失去，你追到了有幾多？失去了又有幾多呢？

只顧着追着前面跑，回頭卻發現失去的東西也找不回來了。（電影劇照）

「一期一會」

「一期一會」是茶道的用語，一輩子只有一次的相會，要珍而重之。確實，生命無常，有些人說了再見，就真的不會再見，戲中典子的父親，像櫻花般說散就散，遺憾與悲傷，就只能跟隨時間的流逝，慢慢沖散淡忘，只能在時間中習慣悲傷。人生過了就過了，典子一次又一次因為繁忙而推塘與父親相聚的時光，也提醒着我們珍惜眼前人。當下就在眼前，錯過了就不能再挽回。你又有多久沒有和家人聚在一起吃飯了？

日本國寶級演員樹木希林去年辭世。（電影劇照）

人生遇到的事，是十常八九，每個人都該放慢腳步，去享受、欣賞、珍惜每一個當下。茶道，每個步驟雖緩慢卻很重要。茶道的步驟因時節而變，萬事萬物因四時而變，但日日皆是好日，下雨、 聽雨；下雪、下雪。心靜，就連沏茶時熱水和冷水的聲音，聽起來也會有所不同。

心需要安寧，但現代社會中的人，往往被世界的步伐，壓迫得無所適從。不安於現狀，對未來感不安，對過去耿耿於懷，不能活在當下，其實放下似難非難，放下的是那份做人的執着，戲中也提到「不苦者有智」，沒有苦是有智慧的人。所謂不要為明天而憂慮，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就夠了。當你能夠慢活，大概也能細味人生，終於留意到平常錯過了的，很多事情，都要慢慢用心領悟，才能感受得到。

黑白電影《大路》（電影劇照）

「馬上明白」和「不可能馬上明白」

最後，戲中也提及到人生分「馬上明白」和「不可能馬上明白」的事情，「馬上明白」指過目即曉，「不可能馬上明白」指有些事情總要有所經歷和經時間洗禮，才能明白的深層意義。對於「不可能馬上明白」的事情，也不必急於明白，人是慢慢成長的，而時間就是成長的見證。如戲中典子小時候看過的一部電影《大路》，以前覺得這黑白沈悶的電影簡直浪費了她的時間，長大了再翻看這部電影，感覺截然不同，原來是那麼的令人動容。《日日是好日》這部電影，你未必完全明白箇中道理，或許有一天，你會頓悟當中所有道理。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《日日是好日》— 茶，道出人生；茶道，是一種修煉，人生亦然。」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）