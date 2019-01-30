「小辣椒」桂莉芙疑滑雪撞傷人不顧而去　事主肋骨斷裂索償2千萬

在《鐵甲奇俠》中飾演Iron Man另一半「小辣椒」（Pepper Potts）的奧斯卡影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow），近年減少幕前演出，轉型做商業女強人，專心打理她的自家生活品牌以及網購生意。 不過最近她就惹上官非，有傳她在2016年滑雪時撞傷他人卻不故而去，最終令受傷者腦部損傷﹑4條肋骨斷裂，對方要求索償310萬美金（約2400萬港元）。

「小辣椒」被指於2016年滑雪時撞傷他人卻不故而去，傷者被困山上更多處受傷。（網上圖片）

據外國媒體報導，事主Terry Sanderson是一名美國醫生，他聲稱2016年2月26日在猶他州山上滑雪時，桂莉芙衝落山坡疑失去控制，從後猛烈撞向他。根據訴訟文件所指，兩人互撞後，受傷不發一言就起身離開，而她的教練就跟事主說：「你做了什麼呀？」，之後也轉身離去，剩下他獨自呆躺在雪地上並被困山上。這名醫生指自己4條肋骨斷裂兼腦部受損，他指出滑雪場一名員工提交假報告，訛稱桂莉芙並非引起這次意外發生，試圖保護她免受追討，令他身心受創非常痛苦。

在事件中受傷的事主指控桂莉芙滑雪時分心，滑得太快失去控制導致意外發生。（網上圖片）

此外，事主亦指控桂莉芙涉嫌違反當地的規定，滑雪人士需要優先禮讓下坡的滑雪者，而且當時該名醫生指被撞倒後，沒有人伸出援手，所以他決定入稟索償310萬美金（大約2千4百萬港元）。

桂莉芙柏德露近年淡出幕前，成為商業女強人，專心打理她的自家生活品牌以及網購生意。（網上圖片）

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對於此事，桂莉芙透過公司發言人發表聲明，指這個訴訟毫無根據，並要求對方提出證據。又話任何看到這個指控的人都應該意識到，整件訴訟完全是沒有價值。而事件中同樣遭到起訴的滑雪度假村就表示無法評論有關法律事宜。