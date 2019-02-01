【入鐵籠】港產MMA格鬥電影　兩主角秘密操肌親身上陣每場拳賽

要數港產MMA格鬥電影，《激戰》堪稱經典，而最近就有另一新作登場。由梁鴻華監製、陳翊恆導演，林耀聲、馬志威（Edward）、楊柳青、葛民輝、元秋等主演的電影《入鐵籠》將於3月上映，兩位男主角林耀聲和馬志威在戲中飾演兄弟，於拳館長大，過程中卻因為林耀聲打地下拳而反目成仇，更會上演互打戲。

林耀聲從小就當哥哥馬志威是偶像。（劇照）

電影以綜合格鬥（MMA）作主題，兩人在戲中均有多場拳戲， 不過在投入正式拍攝前當然要密密操Fit身材，進行了一連串MMA訓練，操得一身結實肌肉。林耀聲表示：「戲中的對手主要是Edward及一位非常有經驗的武師，拍攝每一場都是親身落場打，在拍攝前每日鍛練8小時，維持了1個多月，中間又要練鎖技和不停健身，運動量非常大，同時又要節食保持身型，在那段時間整個人都處於非常緊張的狀態。」

林耀聲：「每日都要鍛練8小時，運動量非常大，更要靠節食來保持身型。」

馬志威則表示：「我用『吸引力法則』支撐自己，告訴自己『我做得到』，直至拍攝的最後一日。雖然整個過程真的很辛苦，有時更要一連打拳10多個小時，要是沒有信念就支持不下去，而且整個團隊都非常專注去做好，即使辛苦也很值得。」

馬志威跟林耀聲一樣，為戲操Fit身型。

元秋今次在戲中沒有太多打戲，反而擔心演文戲時講廣東話不夠正音，所以會請教阿葛對白的正音。