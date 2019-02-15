【如珠如寶】林敏驄自信爆棚拍戲曬天賦：「So far我未輸過！」

歌詞我可以全權掌握，令人聽到喊，也可以令你笑到喊。在電影中我當然要變本加厲，呈現笑中感人的技倆，無論笑或喊，都睇到林敏驄。

農曆年影壇難得熱鬧，港產片一齣接一齣，包括鬼才林敏驄首次自導自演的《如珠如寶》。明年便「登六」的他一貫十級自信道：「好多套戲賀歲檔期對打緊，我拍戲唔係要靚，係要贏！仲要拍出林氏精神先算我出品。」

點為之贏？我單刀直入。「當然是連名帶利啦。」他說，空氣瀰漫一股自信。「拍戲是讓我的多元天賦（Multitalent）可以發揮，無論音樂、美術、幽默、點子、表演一次過搓埋一舊。」

《如珠如寶》是一套講述每個老人家都是寶的故事，他特意設計兩代喜劇演員同台合作演出，「因為我哋就係想帶出香港喜劇嘅傳承，賀歲片不一定柴娃娃，也可言之有物，我想以親情作為一個投射，笑着散場時，我希望大家可以想起打個電話給父母，那樣我便成功了。」

《如珠如寶》是一套講述每個老人家都是寶的故事，他特意設計兩代喜劇演員同台合作演出。（電影劇照）

so far我未輸過！ 樂壇周伯通（編按：林敏驄）

這位黃金詞人舉例，昔日改編歌當道的年代，一首外國金曲試過有多個改編版本，「有潘源良、林振強，次次我都贏曬。我點贏林振強？好似《跳舞街》我贏啲陳步禮、何月娣等等古靈精怪名，跟別人不一樣便能突圍。」重新將林敏驄的《跳舞街》與林振強填詞、林志美主唱的《勁之夜》相比，前者的確以奇招取勝。「譚詠麟的《忘不了你》當年有7個版本，so far我未輸過！」墨鏡仍掩飾不住他的驕傲。

譚詠麟的《忘不了你》填詞人正是林敏驄。（資料圖片）

常覺得林敏驄是個雙面人。由81年泰迪羅賓主唱的電影主題曲《這是愛》開始，林敏驄涉足香港流行樂壇，他為譚詠麟填過一系列經典情歌，如《忘不了你》、《愛在深秋》、《愛的根源》、《霧之戀》；他也寫過《香腸蚊帳機關槍》，甚至肥媽的《嘥氣》，那種無定向邏輯根本就沒邏輯，更與曾志偉製作《有冇線電視台》系列，他能賺人熱淚，也能搔你笑穴。「好似周伯通，武功最高你都吹佢唔脹，叻唔駛學，唔叻學都唔識。」不過，千禧年後林敏驄逐漸減產，他直指已無咗樂壇，詞人也搵唔到食。

當年林敏驄、曾志偉夥拍《開心字典》也是一絕經典。（網絡圖片）

「以前冇乜娛樂，大家乖乖聽收音機，被歌詞吸引。現在打開手機，N個網站任你上什麼資訊都有；以前派台派白版碟，現在求其車隻歌詞落去仲要拍MV，世界不同了。」五十後曾經歷中年危機的林敏驄說，因為2015年拍《全力扣殺》，他成為片中最惹注目的瘋馬，「大師」這角色，也令現實的他重新拾回「大師」的認同感，「延續了創作的心。」

神經中見正經

填詞的舞台已嚴重萎縮，他想到轉軌道，電影正好是他認為天馬行空的藝術媒介，而且他也寫過電影主題曲，早已接觸過電影圈，也參演過電影，「很多人都覺得我遲早會自己拍，呢行啱晒我搞搞震。」

理工學院唸設計林敏驄入行就做過電影美指，他說拍電影笑片他駕輕就熟，藝術片也難不到他。「即係你做王晶又得，做王家衛都得？」

可以咁講。不正經與正經兩極都是我能駕馭的，沒有其他人可以做到。 林敏驄

林敏驄話：不正經與正經兩極都是我能駕馭的，沒有其他人可以做到。（資料圖片）

撰文：The Culturist 文化者

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