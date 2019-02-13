林敏驄自編自導自演的《如珠如寶》作為賀歲檔期電影，比起其他幾套是讓我較有衝動入場的一套，而這齣電影也終究沒有讓我失望。

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《如珠如寶》一班演員合照。（電影宣傳照）

猶記得，很多已經成為我們集體回憶的賀歲檔電影，笑料不止之餘，最重要的是有條清晰的故事脈絡的，例如《富貴逼人》就是講述一家公屋住戶中了六合彩的貼地故事。《少林足球》則講述黃金右腳明峰（吳孟達）與強雄（謝賢）的恩怨故事。還有近來重新掀起話題，2002年出品的《嚦咕嚦咕新年財》，講述劉德華是麻雀大俠，故事交代如何順風順水又經歷衰運，打逆境牌的故事。

《嚦咕嚦咕新年財》是很多香港人的集體回憶。（電影劇照）

只是，近年很多賀歲片都是以大堆頭明星堆砌，沒有什麼故事可敘，更遑論笑料是不停炒冷飯，又或者，只是我的笑點高了，開始不太懂得笑。所以，看畢《如珠如寶》這個如何「謀人老人院」和追查金豬懸案的故事，頓時感覺，賀歲片該要回來了。

在戲中林雪派張繼聰和阿Bob去收購老人院。（《如珠如寶》劇照）

林敏驄被稱為鬼才該是最大的讚譽，因為天才之讚歎還在於是一個人，鬼才，鬼是超越了人類領域的，而是使人畏懼，林敏驄之才體現在填詞上面，而他一向調皮鬼馬，又會在拍電影中如何搞搞震呢？

《如珠如寶》帶有強烈的林敏驄色彩，但又明顯地有些地方，與這個鬼才有着相悖的矛盾；在一開場的對白當中，已經有「蘇格蘭場……」這極富個人特色的台詞；在「考」張繼聰和林盛斌一幕中，也盡顯林敏驄的無厘頭本色。電影散發着林氏氣味，炮製笑料的手法離不開荒謬和挖苦，而笑位不算頻密，情節、結構上尚算合理。

在「考」張繼聰和林盛斌一幕中，也盡顯林敏驄的無厘頭本色。（《如珠如寶》劇照）

從《文化者》專訪中得知，驄爺起用兩代演員是想講傳承，讓笑片這一劇種可以延續下去，但令我納悶的是戲中最有潛質搞笑的張繼聰，反而不是擔當搞笑的角色；而王宛之則處處見到吳君如的影子，這個安排不錯，只是當中有場戲頗有微言：她與恬妞在房間談心，那段戲個人認為大可不必加上去，又或者，改變一下處理手法，因為與整齣電影的格調差距太大了。而介紹五位隱世老人大可用更多劇情、情節體現，而不止出於吳耀漢之口，這樣大大削減了人物個性、背景之立體塑造。

介紹五位隱世老人大可用更多劇情、情節體現，而不止出於吳耀漢之口。（《如珠如寶》宣傳圖片）

戲中更多情節脈絡我就不贅了，因為令我眼前一亮的，是林敏驄醉翁之意不在搞笑賀歲，而在喚醒大家重視新年、重視家庭之心。戲中最重交流的是吳耀漢飾演的鬍鬚佬（梁伯）和張繼聰飾演的阿俊，賀歲片有人過身唔吉利？其實，賀歲片也有不少不是搞笑的片種，同在賀歲檔期上的另類賀歲片有極出名的《門徒》，而今年也有打打殺殺的《廉政風雲．煙幕》。

另類賀歲片中極出名的《門徒》。（電影宣傳照）

由吳耀漢講及的父子情，令人流下男兒淚之外，去到結尾本人覺得略嫌突兀，好像強要將電影訊息直接帶出來的「打電話返屋企」，都是林敏驄苦口婆心想做的事，雖然突兀，但轉念一想，既然這是林敏驄編、導的，就不出奇了，他向來就是冇邏輯，攻你不備。大家有多久沒有跟老人家好好聊天、吃飯？近年來新年都沒有什麼喜慶氣氛，年輕一代似乎更是漸忘了甚至故意忽略新年傳統，林敏驄用這齣戲射出的一箭，有否射入你的心房呢？

電影總算有團圓的味道。（《如珠如寶》宣傳影片截圖）

總的來說，林敏驄初次執導電影，這齣戲以近年的賀歲片比較，我會給他八分；以戲論戲，則值六分。但是，批評總是最容易，分數這回事是浮雲，最重要的，是林敏驄的心意。連同上次我評論《翠絲》，我相信，港產片再創輝煌之時不遠矣。香港人，加油啊！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【如珠如寶】賀歲片不一定大笑不止 敘事完整情真感人更重要」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）