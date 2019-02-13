【證人】金香起首次挑戰自閉症角色　再收割國民型男大叔鄭雨盛

有「男神收割機」之稱的宋慧喬、朴信惠和秀智再有接班人誕生，金香起繼與李政宰、河政宇、朱智勛、馬東石合作後，人生成就再度解鎖，今次跟鄭雨盛合拍新戲《證人》，2000年出生、現年18歲的她名副其實成為了「國民型男大叔」收割機！

戲中鄭雨盛十分用心走入金香起的世界，幫助她開聲講出真相。（劇照）

自金香起出演了《與神同行》後，不但製造了劇外觀眾粉絲，更俘虜了劇組內的一眾哥哥、姐姐、前輩，他們為了金香起，無間地斷送上源源不絕的疼愛！近日金香起時隔17年再跟鄭雨盛攜手合作，她飾演自閉症少女，而他則飾演堅持真相的辯護律師，因為她是案中的證人，惜患有自閉症，鄭雨盛要極力走進她的世界，循循善誘幫助她，讓她可以出庭作證。

最終金香起能在證人席上好好地講出真相嗎？（劇照）

由金香起講台詞的語氣、眼神就知道她有用心下功夫，貌似帶點衝動說出「當Alpha Go時代來臨時，律師就是10年消失的702種職業之一。」不過其後又很快補上一句「失禮了的話，對不起。」而且在預告片尾以誠懇的眼神問：「大叔你是好人嗎？」加上她的尾音帶點走音，在細節上顯出扮好自閉症這個角色。

金香起講台詞的方式跟以往大有不同，在明顯的細節上作改變，已令人有新感受。（影片截圖）

暖男哥哥朱智勛就在咖啡應援餐車橫額上寫下《與神同行》金句。（花絮相）

說回來，其實金香起一直都受到不少哥哥、叔叔的喜愛和支持，今次拍攝《證人》時，「日值使者」朱智勛就為「月值使者」金香起送上咖啡應援餐車，非常有Sense的朱智勛更在橫額上寫下「鄭雨盛和金香起的首位證人朱智勛獻上」、「喝了就能成為證人嗎？」、又要金香起的照片旁寫下「我是第49位證人」、「要喝咖啡嗎？朱智勛請客！」大玩《與神同行》的「貴人」橋，勁有心思！

朱智勛和金香起私下十分親近！（劇照）

其實早前《與神同行》的演員聚在一起時，車太鉉、李政宰、朱智勛、河正宇、馬東石等人都會關心金香起，他們聚會時都會討論金香起的事業和學業，又為她選大學志願一事而操心，私下關係十分要好。而今次金香起說鄭雨盛跟其他oppa比起來，有一種特別溫柔的魅力，令她很容易進入角色當中。

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《證人》預告片