【哭泣的女詭】墨西哥婦人河邊自盡變怨靈！　拐帶小童手法勁血腥

改編自拉丁美洲的真實恐怖傳說《哭泣的女詭》（The Curse of La Llorona）新版預告片正式出爐。

繼去年10月首次發布前導預告後，華納兄弟近期正式公開《哭泣的女詭》新版預告，預告片裡出現令人屏息的驚嚇片段與緊張氣氛等經典恐怖元素。《哭泣的女詭》故事背景設定在70年代，劇情圍繞在一位由蓮達卡黛蓮妮（Linda Cardellini）飾演的母親身上，她在無視一位焦慮傷心的母親發出的警告後，讓自己的孩子也成為邪靈「哭泣女」La Llorona的目標。

《哭泣的女詭》海報

「哭泣女」La Llorona是誰？

「哭泣女」La Llorona是墨西哥流傳多年的恐怖故事，傳說一名女子發了瘋，將自己的兩個孩子淹死在河中後跟着自盡。片中她在死後化為遊走在天堂與地獄之間的怨靈，承受着永恆的痛苦，所以她不斷哭泣，為了尋找她的孩子的替代品，她蟄伏在黑暗之中，尾隨着孩童，引誘他們進入黑暗。幾個世紀過去了，她的胃口越來越大，而她的手段也越來越讓人恐懼。

《哭泣的女詭》劇照

預告片裡也出現東尼亞曼多拉（Tony Amendola）所飾演的神父Perez，在片中他將協助卡黛蓮妮的角色保護自己的小孩以脫離「哭泣女」毒手。

《哭泣的女詭》劇照

米高查費斯（Michael Chaves）所執導的這部驚悚作品是幾部將在今年3月「SXSW」影展上公開放映的恐怖作品之一，其他還包含Paramount Pictures的《詭墓》（Pet Sematary）重拍版，以及Jordan Peele繼《訪·嚇》（Get Out）之後再度與Blumhouse Productions合作推出的《Us》。

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+ 4 + 3 + 2

《哭泣的女詭》是華納兄弟、新線影業以及溫子仁（James Wan）旗下最新的超自然恐怖驚悚作品，自從2013年的《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）後，這個陣容展開一連串的合作。溫子仁協助華納兄弟以及新線影業成功為《詭屋驚凶實錄》打造出一系列的共通宇宙作品，無論是續集、前傳或是延伸電影，其中包含《詭修女》（The Nun）以及《詭娃安娜貝爾》（Annabelle）等片。

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+ 13 + 12 + 11

雖然溫子仁很有可能將會繼續執導《水行俠2》，但他最擅長的恐怖類型電影仍然持續按照計劃發展，溫子仁負責監製《哭泣的女詭》以及即將推出的《詭娃安娜貝爾3》，同時參與後者的劇本撰寫，以及將在今年稍晚展開《詭屋驚凶實錄3》的監製工作。《哭泣的女詭》導演米高查費斯除了執導本片外，同時他也是《詭屋驚凶實錄3》的導演，如果這部由他首度執導的恐怖作品成功，也能證明他的確有能力接下溫子仁旗下《詭屋驚凶實錄》宇宙更多作品的導演工作。

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