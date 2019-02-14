【廉政風雲】影帝劉青雲首次現身謝票　林嘉欣撐黃秋生奪金像影帝

劉青雲、林嘉欣、湯怡、吳浩康、何遠東及導演麥兆輝，以最強班底到戲院出席電影《廉政風雲 煙幕》謝票活動。電影上映以來已大破2000萬票房，貴為影帝的劉青雲更首度親身謝票，為電影好成績獻出自己的第一次。

林嘉欣和劉青雲在《廉政風雲 煙幕》中飾演一對夫妻，他們表示無論是戲中還是現實相處，二人都不斷互窒對方。（黃國立攝）

青雲稱已經與太太郭靄明私下到戲院看這套電影，更不斷被人認出令他很尷尬：「我自己睇呢套戲嘅時候都戴囇口罩，開始咗片頭先入去，但我身邊啲人全部都知我係邊個，因為我老婆冇戴口罩！」（老婆見到自己那幕千萬回春CG有什麼反應？）佢笑囉！我睇嘅時候都見到好多人有笑，我都唔知點解咁好笑，可能對觀眾來講係一件幾得意嘅事。」

青雲透露麥兆輝導演本來已打算開拍三部曲，在旁的嘉欣大爆將會原班人馬拍續集。（黃國立攝）

《金像獎》日前已公佈入圍名單，兩位又有沒有什麼心水？林嘉欣稱要保持中立：「啲戲都未睇曬，所以我覺得應該要睇完先講，公平啲。」青雲表示每位入圍名單上的演員皆是實力派，嘉欣聽完隨即大叫：「黃秋生！」青雲聽到後嚇一嚇，嘉欣笑稱：「唔好意思，我啱啱同佢拍完戲，哈哈！」青雲馬上「窒」嘉欣：「即係你都係嗰啲揀熟嗰啲喇，你頭先先話要睇咗套戲先講㗎嘛！」他笑稱當晚會密切留意賽果。

嘉欣和青雲表示情人節將會平平淡淡在家中各自和另一半渡過。（黃國立攝）