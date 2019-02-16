Ed Sheeran客串電影《緣來自昨天》　惡搞沒有Beatles的平行宇宙

英國經典搖滾樂隊The Beatles雖然只在60年代活躍短短10年，卻創作出無數經典歌曲遺留後世，不論老少，幾乎都能隨口哼上他們幾首歌曲，影響力無遠弗屆。但如果有一天，你出了一場車禍，世界陷入一片黑暗，醒來後的你發現這個世界從來沒有存在過The Beatles，他們的世界名曲〈Hey Jude〉、〈Let It Be〉和〈Yesterday〉等皆無人知曉，得返你一個識，你會點算？

由《一百萬零一夜》、《迷幻列車》系列電影導演Danny Boyle所執導，搭配《回到最愛的一天》、《BJ單身日記》的金獎編劇Richard Curtis的最新電影《緣來自昨天》（Yesterday）就是這樣的故事！

按圖看《緣來自昨天》劇情簡介與精彩劇照▼

劇情簡介：

一位懷抱著音樂夢想的年輕人Jack Malik（Himesh Patel飾）因為經濟壓力而被迫放棄音樂之路，儘管他的好友Ellie（Lily James飾）不斷鼓勵他，他的音樂之路仍然毫無起色，直到有一天Jack出了一場車禍，世界同時陷入大停電，所有人對披頭四的記憶均被抹滅了，他卻成為一位巨星。

由於世人對於The Beatles的音樂沒有任何記憶，Jack開始演奏〈Let It Be〉、〈Yesterday〉等歌曲，讓所有人以為這些好歌都是自己的作品。可想而知他開始聲名遠播，賺到盤滿缽滿。其經紀人（Kate McKinnon 飾）不斷將他推向事業高峰，愈來愈多邀約和合作，但Jack卻很不是滋味，因為他演奏的是別人的作品，心裡難免會有不安；另一方面，成為明星的代價，也讓他離Ellie愈來愈遠。