【星聲夢裡人】導演透露電影靈感來源　意外揭隱藏版暗黑結局

愛瑪史東（Emma Stone）和賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的《星聲夢裡人》（La La Land）在第89屆奧斯卡頒獎禮獲14項提名，跟《鐵達尼號》和50年代黑白片《All About Eve》並列影史最多提名的電影，片中由拍攝手法、取景到音樂等滿滿都是致敬經典荷里活電影的元素，獲觀眾和影評一致讚好，帶着遺憾的結局更是餘韻悠長，引發影迷自行解讀，製作班底透露其實一早定好男、女主角必須分別的宿命，因為不完美才能造就圓滿。

明珠台今晚重播《星聲夢裡人》。（劇照）

《星聲夢裡人》描寫兩位主角因對夢想的熱情而結合，最終也夢想二字而分開，成就理想的同時卻賠上感情，似是寓意麵包和愛情不能兼得，當時每每放映戲院內都會響起此起彼落的啜泣聲，但只要換個角度，結局留下的陣陣惆悵背後，其實隱藏了跟電影一樣值得一再細味的感情觀。



監製Fred Berger過去接受訪問，指出Sebastian和Mia注定要分離才是最美好的結局，甚至跟導演Damien Chazelle約定好在任何情況下，即使電影公司施壓，都不要讓二人破鏡重圓。《星聲夢裡人》的定位是浪漫歌舞片，可是跟荷里活眾多愛情片不同，電影雖講追夢但不願作譜寫童話的幫兇，數之不盡的作品都是以主角從此過着幸福快樂的生活作結，卻忽略之後的日子才是對一段關係的真正考驗。

《星聲夢裡人》的結局餘韻悠長。（劇照）

即使Sebastian或Mia願意放棄個人追求成就愛情，令片末歌舞片的意象不再流於幻想，可是就代表他們的戀情能一帆風順嗎？最初可是夢想才令二人走在一起，亦一直是他們之間的紐帶，難保將來有朝一日回想起不會感到後悔。

《星聲夢裡人》監製強調兩個人擁有共同的回憶是一件非常純粹的事，沒有任何東西能破壞那些回憶。Sebastian和Mia分開了，但現在是由過去每一個大大小小的決定交織而成，任何一個微小的選擇都會改變生命的軌跡，所以這一刻才如此珍貴，那個他才如此難取替，即使未能相伴走到最後，在每段關係中都總有些東西可以帶得走，亦是電影結局的寓意。

《星聲夢裡人》的結局有多種不同解讀。（劇照）

不過也非所有觀眾也同意帶淡淡遺憾的結局最貼近現實，導演曾透露拍《星聲夢裡人》的靈感來自20年代電影《第七天堂》（7th Heaven），戲中講述男主角戰死沙場，後來女主角不願接受現實終日在家苦候，後來竟然等到對方重生歸來，有粉絲分析舊作結尾最大機會是女主角的幻想，所以《星聲夢裡人》的結局也可以解讀為Mia根本未曾走進Sebastian的酒吧，甚至獲邀飛往法國後就沒有再回來，所以整個二人一笑泯恩仇的場景都是Sebastian太想見到Mia而幻想出來。

Sebastian和Mia因夢想而相識相知，也因夢想而分開。（劇照）