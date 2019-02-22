【仁妻．影評】得獎作家背後不為人知的秘密　反思什麼是愛

電影《仁妻》展現了一段表面恩愛的夫婦二人間糾纏不清的矛盾和埋藏的秘密，妻子最終向丈夫道出多年的鬱結。妻子由願意替丈夫代筆，到逐漸對丈夫產生憤怒的感情，讓我們從電影中重新反思對愛的定義。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

撰文：Alex Chung

頒獎前夕，Joseph與Joan的感情突然起了變化。（電影劇照）

一段婚姻，就是彼此的相愛和扶持，才能一直維持下去。然而，二人可會因為名成利就，而令雙方的感情產生衝突？是夜觀看這部由瑞典導演Björn Runge執導的最新作品《仁妻》，改編自「紐約時報」暢銷作家小說作品。《仁》片故事發生在1992年，作家Joseph Castleman與妻子Joan Castleman這天晚上接了一個重要的電話，Joseph成為諾貝爾文學獎的得主。他們二人因為文字寫下了一段感情，亦寫下了一段一直沒有人知道的秘密，直到頒獎前夕，Joseph與Joan的感情突然起了變化。

二人由文字上的認識開展感情，Joan傾慕着這位當時仍當教授的Joseph。（電影劇照）

兩人由文字上的認識開展感情，Joan傾慕着這位當時仍當教授的Joseph，二人漸漸愛上對方，並從文字裏滲透感情。這段感情是否因為文字才建立出來？現在的Joseph成為了諾貝爾文學獎得主，身為他背後女人的Joan，感動極致。Joseph在人們面前讚揚愛妻背後的支持，亦對別人說她不會寫作；但是為什麼要「刻意」地說她不懂寫作？這就是劇情接着舖排的故事發展。整部電影故事結構工整，調子較為沉實平淡，沒有強烈起伏。前段較着重故事現在年代（1992年）的故事發展，Joan對於Joseph得獎一直處於開心興奮的心態；但同時感到矛盾，加上作者Nathaniel Bone的出現，令她回想起六十年代年輕時的回憶。那時，女性總是沒有備受重視，所有成就歸功於男性身上。本來一次給予Joseph成為作家的機會，卻變成Joan成為了他的背後文字創作者。

文字成為了Joseph在文壇上的名成利就，理應二人一起分享喜悅；但是這喜悅卻令Joan感到矛盾。（電影劇照）

劇情的後半部份則主要以六十年代開展，Joseph與Joan年青時期從文字創作產生情愫，但是他們卻因為文字的不同觀點導致感情矛盾。文字成為了Joseph在文壇上的名成利就，今天他得到諾貝爾文學獎，理應二人一起分享喜悅；但是這喜悅卻令Joan產生一種反覆的心情。而她兒子在創作上被父親閒置，都令他們感情再因文字而起與跌。

這段「感情」背負了很多疑惑，例如：Joan與Joseph之間是否真愛。（電影劇照）

這段「感情」背負了很多疑惑，例如：Joan與Joseph之間是否真愛。頒獎禮當晚Joseph在晚餐上當眾答謝Joan，但是她卻沒有欣然接受這份致詞，反而把內心一直備受的抑壓和鬱結釋放出來。本來是一位才華洋溢的女子，卻在丈夫的口中成為了不會寫文的女子。Joseph不會閱讀兒子創作的文章，顯然是出於妒忌心，知道自己不是寫作的材料，卻得到最高的榮譽。他在台上看着Joan的眼神，受之有愧。除此以外，Joseph當眾於Joan面前對其他女子眉來眼去，顯然是對Joan不忠。然而Joan卻仍然為Joseph撰寫文章，他仍懵然不知Joan把她的憤怒寫在文章裏。這份愛漸漸走向憤怒，Joan卻一直埋藏壓抑，直到她聽到台上的Joseph答謝她時，她終於坦白從寬。

Glenn Close的演出表現驚喜，從內裏神髓與外表的臉部表情，都展現層次分明的角色性格，收放自如。（電影劇照）

此片最大驚喜之處，莫過於Glenn Close的演出。她在片中表現精彩奪目，從內裏神髓與外表的臉部表情，都展現層次分明的角色性格，收放自如。而演出Joseph的Jonathan Pryce，演繹則未算突出，表現平穩，沒有明顯的情緒起伏，發揮不大。《仁》片不但表達出一段婚姻感情的轉變，還隱藏着一段不能告知的秘密。妻子當丈夫背後的女人，看似理所當然，卻不能為了成就丈夫的名利，埋沒自己的才華。電影道出了今天社會對於女性一直不被重視的情況。即使是一段感情彼此深愛對方，但是二人卻因為某種因素而關係破裂。那什麼是「愛」？

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「仁妻 — 婚姻的愛與誠」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）