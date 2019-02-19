【奧斯卡2019】8部漏網之魚　《黑豹》《星夢情深》以外必睇之選

2019年的第91屆奧斯卡金像獎，入圍電影名單已於日前揭曉，本來就預期會在名單中出現的電影如《星夢情深》（A Star Is Born）、《羅馬》（Roma）、《綠簿旅友》（Green Book）、《黑白三K黨》（BlacKkKlansman） 等等，均被提名多個獎項；雖然奧斯卡金像獎在荷里活富有盛名，但它絕非評斷一部偉大電影的唯一指標。我們接下來要介紹的8部電影雖並未獲得任何提名，但並不影響這些傑出電影的成就。

《滅。境》（Annihilation）

知道Ben Salisbury和Geoff Barrow這兩位作曲家，為Netflix原創電影《滅。境》（Annihilation）所創作的音樂進入奧斯卡的決選名單，固然覺得欣慰，但未能得到最終提名入圍是很明顯的疏忽，《The Alien》這首曲子傑出到應該要讓他們兩人得獎。

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+ 3 + 2

《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible - Fallout）

總有一天，奧斯卡獎會開始表揚特技團隊和特技演員，那時《職業特工隊：叛逆之謎》 將會得到遲來的小金人。嚴肅地說，如果《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）讓佐治米拿（George Miller） 拿到了奧斯卡「最佳導演」獎，那《職業特工隊：叛逆之謎》其突破性的電影製作，沒道理不讓基斯杜化麥哥利（Christopher McQuarrie） 也拿一座。

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+ 7 + 6 + 5

《祖孽》（Hereditary）

《祖孽》在日舞影展（Sundance Film Festival）上映後，主演的Toni Collette的討論度不斷飆升，然而奧斯卡獎的投票者，對於提名入圍的電影類型（特別是恐怖片）仍然十分猶豫。由於Toni Collette在本片中的演出是她演藝生涯迄今為止最大的成就，沒提名她根本是罪過。

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+ 7 + 6 + 5

《剋·寡婦》（Widows）

本片導演Steve McQueen憑着他所執導的《被奪走的12年》（12 Years a Slave）成為2014年奧斯卡獎最大贏家。然而他接下來的作品《剋·寡婦》卻完全沒有入圍本屆奧斯卡的任何一個獎項。

《剋·寡婦》無緣角逐奧斯卡令人費解，點圖欣賞劇照▼

+ 4 + 3 + 2

史提夫麥昆（Steve Mcqueen）的電影擁有現今成人類型電影中少有的複雜度，但缺乏奧斯卡熱門討論，加上急速褪色的票房表現，令人不解。而維奧拉戴維斯（Viola Davis）和伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）在本片中的精采演出，將會是未來幾年影迷們的偉大發現。

《狂屠絕路》（Mandy）

《狂屠絕路》是導演Panos Cosmatos所推出的另一劑迷亂致幻藥。因為未達上映戲院數的規定，本片不符合角逐奧斯卡的資格。但任何一個看過《狂屠絕路》的人都會告訴你，光是Jóhann Jóhannsson的原創配樂就足以得到一項提名。

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+ 8 + 7 + 6

《弊傢伙！史太林死咗》（The Death of Stalin）

《弊傢伙！史太林死咗》是由Armando Iannucc所創造出的諷刺式蘇聯。他將其所執導的電影《In the Loop》與劇集《Veep》充斥着的毒辣語氣，與Stanley Kubrick經典電影《Dr. Strangelove》的景象融合，透過本片我們看到一群工於心計的獨裁者們互相爭奪蘇聯的統治權。奧斯卡沒有給這位導演一個競爭奧斯卡「最佳原創劇本」獎的機會，是很大的疏忽。

《弊傢伙！史太林死咗》海報

《老人與槍》（The Old Man & the Gun）

Fox Searchlight Pictures憑其發行的電影《爭寵》（The Favourite）、《大老作家》（Can You Ever Forgive Me?） 獲得無數奧斯卡獎提名，但規模相對較小的《老人與槍》卻留在塵埃裡。作為傳奇影星羅拔烈福（Robert Redford）的完美引退之作，《老人與槍》詭妙的劇本值得擁有更多討論熱潮。

《老人與槍》為羅拔烈福息影之作！點圖看更多劇照▼

+ 7 + 6 + 5

《陰風陣陣》（Suspiria）

《陰風陣陣》這部電影怎麼可以缺席奧斯卡「最佳化妝與髮型設計」獎？這根本是悲劇。（也許是因為金像獎評審沒有意識到泰達史雲頓（Tilda Swinton）是位長者，而且還是個垂垂老矣的遠古老女巫。）又一次的，這部電影沒有得到任何關於入圍「最佳影片剪輯」獎的熱烈討論，這代表這個產業不懂欣賞Luca Guadagnino的恐怖美學。

《陰風陣陣》恐怖美學別樹一幟！點圖欣賞更多劇照▼

+ 7 + 6 + 5

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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