【冰天動地．影評】成功改編四年前作品　相信比了解一個人更重要

雖然相比四年前的舊作，這次電影改編成為Liam Neeson度身而設的商業電影，但改編成功而且意味深長。

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撰文：謝信

《冰天動地》在香港已上映。（電影海報）

開場20分鐘就展開了他的復仇行動，行動的第一晚用5分鐘解決了「快刀」，第二晚用兩三分鐘處理了「幽靈」，第三晚同樣再用兩三分鐘收拾了「聖誕老人」。當我以為個節奏會保持住的時候，佢就開始慢了下來。

電影可以說是高潮迭起。（電影《冰天動地》劇照）

電影本身根據導演自己一部2014年的作品改編，有理由相信導演是覺得原故事的老爸十分適合由Liam Neeson飾演，於是再拍一次新版。因為原版本土意識突出，當年導演是想借電影帶出挪威的政治與社會情況，（留意警方行為與對白），來到今天就成為了替Liam Neeson度身而設的商業電影。

那就明白為什麼中間會拖慢了節奏，由一對父子變三對，說明了家族恩怨又拉到黑幫地盤，這一切在4年前是有意義的內容，不像今天所見，單純只是為了黑色幽默。

電影創新得來又不失原有的趣味。（電影《冰天動地》劇照）

不過4年後的改編又的確是成功，我頗鍾意。第一，他夠詩意，通常觀看背景很美的電影，最怕就是被鏡頭和劇情，弄得沒有感覺浪費了美景；第二他夠安靜，兩個復仇老爸的對白少之又少，但少得來更見到其他對白的精警和主要演員的演技；第三，他收尾得好，一個是完得好睇，當兩個成功為子報仇的老爸坐上同一輛車，那時的天空，那時的雪地，那時的瀑布。另一個是完得好笑，拍完這些鏡頭之後，馬上拍着滑翔傘那人……

總結，這電影雖然沒有什麼深層內容但幾好玩，如果說一定要找個核心意義，我想就是最開頭Liam Neeson，那幾句：「我兒子不是毒友。」就連當老婆質問他有沒有看過兒子Facebook，知不知道他喜歡什麼樂隊那時，他都已經不解釋，因為出去的第一晚你已經沒有問我去了哪。

相信一個人，比了解他更加重要。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【冰天動地】改編四年前作品 夠詩意又完得好！」​】

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