【我們永不言棄】韓庚出演周顯揚新戲　剃平頭做親民拳手

由周顯揚執導，太太杜緻朗監製的新戲《我們永不言棄》，由韓國人氣男團Super Junior前成韓庚、鄔君梅、黑哥姜皓文和張鈞甯等人演出，上月更特意來到香況取景拍攝，該戲更在農曆新年經已前完成。

周導農曆年前剛好完成《我們永不言棄》的拍攝。

周導透露：「在農曆年前《我們永不言棄》在日本剛關機，趕得及回港跟家人一起過年。另外，戲中主角韓庚更有大突破，他為了今次的拳角色下了不少苦功，無論演技、造型或在體能上，徹底放下了偶像包袱。我們更找來攝影師夏永康在拍攝海報時，捕捉不一樣的韓庚，希望觀眾看到他的蛻變。大家亦很喜歡韓庚的清爽平頭裝造型，感覺比以前更平易近人，大獲好評。」

周導和韓庚前後合作《我們永不言棄》和《真.三國無雙》兩部電影。

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電影《真.三國無雙》同樣正進行後期工作。（網上圖片）

目前周導正為《我們永不言棄》及《真.三國無雙》兩部電影同時進行後期工作。而《射雕英雄傳》亦在準備當中，正在物色合適人選擔任黃蓉和郭靖等角色，他：「要找一個大家喜歡又討好、且啱年代的蓉兒和靖哥哥真的一點也不容易，同時也必須尊重經典，這確實是個挑戰。」