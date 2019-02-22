【李娜】陳可辛高度保密　電影煞科都未肯透露主角係邊個？

由陳可辛執導，改編自中國網球手李娜自傳故事《獨自上場》的電影《李娜》，今日公開了首條宣傳片，電影大大話話都籌備了4年，到前年正式宣布開拍，但主角誰屬都一直沒有公開，直至電影今日已經煞科，出埋短片，都冇公布。 到底這位主角的身份有幾神秘？到公布一刻會否驚為天人？

陳可辛花了4年時間拍攝《李娜》，製作資料一直保密。

電影《李娜》近日於墨爾本圓滿殺科，並隨即發布了宣傳短片，及以童年、少年及青年三個時期的「李娜」的主題海報。無論是小李娜倔強與父親對峙、少年李娜獨自與發球機對抗，或青年李娜跌坐在雨夜球場和自己較勁，顯得劇情感十足。唯一不足的是近鏡，全片都是大wide shot，根本看不清飾演李娜的人是誰，亦不知她的外貌。不過據知主角會是位新人，更是陳可辛花了兩年時間培訓的，大家拭目以待。

為保持神秘，第一張海報都只是以背部示人。

除了海報，短片亦提及四個對李娜影響深遠的階段：1989年從羽毛球轉向網球訓練、1998年她豪情壯語說出一句︰「夢想是打到世界職業前十」、2014年成為亞洲首位坐擁兩個（澳網及法網）大滿貫的傳奇球員，職業排名躋身世界第二，以及2019年，李娜入駐國際網球名人堂，成為亞洲第一人。

雖然電影選角還未有公布，但導演陳可辛明這部不會是一般的人物傳記片，會是一部時代變遷的縮影故事，並嘗試探索體育商業片新格局。其實李娜除了自小被發掘其網球天賦，後來在省隊、國家隊的經歷，還有打入職業賽後，都盡顯在體制下具革新的勇氣。