【奧斯卡2019】《波希米亞狂想曲》Rami憑神還原Freddie奪影帝

《第91屆奧斯卡》最佳男主角由Rami憑《波希米亞狂想曲》奪得最佳男主角。今屆候選人實力相當平均，包括基斯頓比爾（Christian Bale）／《為副不仁》（Vice）、畢列谷巴（Bradley Cooper）／《星夢情深》（A Star is Born）、威廉迪福（Willem Dafoe）／《梵高‧永恆之門》（At Eternity's Gate）以及域高摩天臣（Viggo Mortensen）／《綠簿旅友》（Green Book）。

Rami成為首位擁有埃及血統的奧斯卡影帝。

為角色，Rami花了不少心機去營造。

Rami Malek在台上表現淡定，並多謝太太的支持。在《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）入面，由美國出生、擁有埃及血統的Rami扮演英國傳奇樂隊Queen的主音Freddie Mercury，故事圍繞他出道前後的經歷，而重點更放在演出Live Aid一幕。

要演活一個傳奇人物，現今觀眾要求神還原，奈何兩者外貌相距甚大，除了要Rami不斷學習舉止言談拉近距離，化妝師的巧手亦居功至偉，臉上每一個部分都要仔細處理，花上不少心血。

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霎眼睇幾可亂真。（左圖為劇照，右圖為Getty Images資料照片）

當中包括要複製Freddie Mercury的招牌哨牙，起初化妝師跟足他的牙齒形狀及大小去造出第一副假牙，但套在Rami嘴裡卻太大，要製作了好幾副才找到最合適的。另外為跟足所有細節，Rami就連Freddie Mercury只有左手塗上指甲油都跟到足，而據知這個設定並非有甚麼特別原因，只是右撇子的Freddie無法用左手為右手塗指甲油。

重溫Freddie Mercury舊照