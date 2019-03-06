《玩轉全家福》是香港2019粵語賀歲片，講述一家人難以割捨的緣份，最後重修舊好。

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撰文：謝信

我真的好鍾意這些家庭式的公路電影。

【編按：公路電影即是主角在生活上經歷了挫折，自我放逐，但在其後經歷了一連串事件，使主角漸漸學會成長和改變。】

其中一個好看的地方，是通常只有電影才可以將每個家庭成員的問題抽絲再無遮無掩地闡述出來（現實生活中，十個有十個都收收埋埋），然後彼此共同經歷了一場由傷害到癮合的過程（現實生活中，十個有十個就只有前半部份）。整件事是真的很warm很幸福。

電影的開始是緣於一個vision。（電影劇照）

電影的開始是緣於一個vision。就好像兩年前的《玻璃城堡》，又是緣於父親的一個vision，劇情拉開之後，同樣地講一家人如何努力（未別同心），同時其他成員又會因各自問題而有拉扯，而再向前必組一個轉折，就是大家會發現／面對那個vision的荒謬，從而作出不同／一致的選擇。

所以《玻璃城堡》是很好看。

而這套電影的特色就是馬來西亞。正確來說，就是希望香港人了解的馬來西亞。（電影劇照）

而這套電影的特色就是馬來西亞。正確來說，就是希望香港人了解的馬來西亞。不要忘記欣宜一家是由香港出發，電影裏面，崔風形容欣宜的第一個詞語是「港女」，家庭成員入面每個都反映了一些香港價值，例如林曉峰的地產經紀。一齣馬來西亞電影一開始反而帶着不少香港味，直至鏡頭轉到崔風出現，欣宜一家不再是單單自由行，而是一步步和當地有來往，電影才轉身搭出新風味。

對，是很強烈的旅遊觀光味。一會又吹下原住民風俗味，但這又不錯，如果當宣傳片來看，我選這套也不要又瘋狂又浮誇又富豪那一套啦。而且我頗喜歡電影中間，它分開幾條故事線講大家各自的旅程之後再合流，廚房一段戲假情真的流露固然擊中內心，就算撇開欣宜個人經歷，那段對白一樣非常有力，如果每個都懂好像音音姐般聆聽和安慰人就好了。

廚房一段戲假情真的流露固然擊中內心，就算撇開欣宜個人經歷，那段對白一樣非常有力。（電影劇照）

要讚的是，電影選角方面，特別地給觀眾又熟悉又陌生的新鮮感。演員之間的火花又恰到好處，電影言之有物得來也不嚴肅，林明禎出場的每一格畫面我看得眼也不眨。

這套電影看得好開心。是我整個新年笑得最多的時間。贏晒香港，很多人說香港近年已經沒有好笑的賀歲片。誰叫套套都硬要搞得不倫不類，以賀歲為名但又不像賀歲片，這一套電影名正言順，擺明車馬，由冬至講到人日，這裏衷心多謝兩位編導。話說筆者問過朋友，原來這套戲的編劇真的是高手，馬來西亞第一部票房過千萬的華語片就是出自他手。我這篇感想，想必令馬來西亞的影評朋友見笑，失禮失禮。

《玩轉全家福》，過了年都記住去睇！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【玩轉全家福】家庭式公路電影又暖又幸福 原來係高手編導出手！」​】

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