【花樣年華．多圖】吳哥窟絕密照曝光　文念中：本身是一輯連戲照

「那些消逝了的歲月，彷彿隔著一塊積著灰塵的玻璃……」王家衛導演的《花樣年華》（2000），眨下眼已經是接近20年前的作品。雖然時間己經過了很久，但電影在影迷心中的地位有增無減。早前，著名電影美術指導文念中在社交網上分享了一批相當珍貴的照片，當年他是為《花樣年華》執行美術及服裝的助理，這些是他到柬埔寨拍外景時的拍下的菲林相，連文念中本人都話：「找到這批相，感覺就似恍如隔世！」

文念中接受訪問時表示，當年知道要到柬埔寨拍外景，非常興奮。

《花樣年華》由王家衛導演執導，梁朝偉和張曼玉主演，是導演其中一部經典作品。當年為電影擔任執行美術及服裝助理的文念中，最近在網上分享了一批相片。他執拾時發現這輯2000年參與的電影《花樣年華》，劇組到柬埔寨拍外景的菲林照，相片其實是文念中當時為電影拍下的服裝連戲照，方便劇組拍攝作記錄。貼文引起網民極大迴響，質素高到像相機廣告相多過一般連戲照。

著名電影美術指導文念中最近在社交網分享了一批相片，惹起極大迴響。

文念中︰知道去柬埔寨心情興奮又期待

「記得當時收到通知要到柬埔寨拍外景，心情既興奮又期待，覺得吳哥窟很神秘。」文念中接受《香港01》電話訪問時說，他表示當時沒有人想過《花樣年華》拍了這麼長的時間，「前後拍了15個月，還記得拍了12個月左右，大家都在討論什麼時候會拍完呢？當時大概是在1999年，大家都講笑話斷估唔會拍到去2000年吧？」最後，電影真的拍到2000年，文念中憶述《花樣年華》有一半場景在香港，一半在泰國拍攝，拍攝後期經常兩地走。劇組是由泰國過境到柬埔寨，結果沒有在柬埔寨逗留太長時間，幾日便離開了。

這批珍貴的相片引起網民極大迴響，事關這批相片質素高到像相機廣告相多過一般連戲照。

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分享相片後感不好意思

回想起當時到柬埔寨拍外景的情況，文念中覺得2000年的柬埔寨民風很純樸，環境很舒服。而當自己找到這些發黃舊照時，自己都感覺恍如隔世，很興奮。「沒想太多就分享部分照片出來，結果引來這麼大反應，我都有立即傳短訊給導演和團隊，跟導演說聲不好意思，雖然相片是我拍下的，但始終有那麼多明星的特寫，不知道會否影響到大家。」

文念中當年為《花樣年華》執行美術及服裝的助理，隨便拍下了一批服裝連戲照，偏偏成就另一種美。

好少見到導演穿得這樣花俏

而被問到為何拍服裝連戲照都拍得這麼美，「其實可能是菲林機和數碼相機的分別，現在看着菲林相，總覺得它們有種數碼相機做不到的質感。」文念中說。相中亦看到導演打扮得跟平時很不一樣，穿著比較花俏，有網民笑指未見過導演這一面，文念中就話︰「我估導演都未必記得自己這個模樣，平時看到導演多數都係穿黑衫牛仔褲。」

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相中看到導演穿著比較花俏，有網民笑指未見過導演這一面。

跟張叔平負責所有美指工作

文念中表示當年他較少與導演接觸，《花樣年華》的美術組只有他和張叔平兩個人。「主要和張叔平互相合作，聽他的指示為主，執行他的要求。」文念中還記得當年要負責資料搜集﹑採購﹑製作﹑跟拍現場以及準備明天拍攝的功夫。基本上是未開工就要準備，開工時要跟場，收工就要收景，變相很少時間休息。「以前不知道為何人這樣少人都可以操作得到，當時更沒有電腦。現在這個年代分工較仔細，會有人負責網上找資料，有人上網買東西，有人負責找裁縫做衫等等。」