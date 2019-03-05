【占士邦】新邦女郎來自瓦干達？　傳《黑豹》超英參演新邦片

據傳即將推出的第25部《007》電影《Bond 25》（暫名），已經鎖定了雷碧達尼安哥 （Lupita Nyong’o）—— 這位曾在超級英雄電影《黑豹》（Black Panther） 中展露不凡身手的演員，來演出本片的女性要角。

製作過程風波不斷的007系列電影

這部007系列的最新電影將會是丹尼爾格力（Daniel Craig）第5次（也可能是最後一次）演出這位名的英國超級間諜；而《刑警雙雄》（True Detective） 的導演Cary Fukunaga則取代了丹尼波爾（Danny Boyle）成為了本片的導演，其他選角工作目前也正在進行中。

雷碧達尼安哥於《黑豹》中扮演「Nakia」。（劇照）

另外，有消息傳出《Bond 25》已邀請出爐奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）在片中飾演大反派，而另一則來自網站Deadline的報導，則披露了電影團隊目前也正考慮要讓另一位奧斯卡金像獎得主：雷碧達尼安哥在本片中，演出一位與丹尼爾格力有對手戲的女性要角。

雷米馬利克憑《波希米亞狂想曲》勇奪奧斯卡影帝。（劇照）

從《被奪走的12年》到《黑豹》，雷碧達尼安哥的星途下一步

雷碧達尼安哥的大銀幕演藝生涯在2013年的奧斯卡最佳影片《被奪走的12年》（12 Years a Slave）中展開，在那之後她的星路也越來越強大。在《被奪走的12年》中，她以充滿情緒張力且真誠的演技飾演了奴隸「Patsey」，這也讓她成功拿下了當年奧斯卡金像獎的「最佳女配角」獎。

雷碧達尼安哥勇奪奧斯卡「最佳女配角」！點圖重溫精彩演出▼

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星運大開的她，更接連演出了許多熱門的電影作品，包含迪士尼真人版的《魔幻森林》（The Jungle Book）、《星球大戰》（Star Wars）系列，以及《黑豹》。

雖然目前還有許多傳聞關於將在《Bond 25》中登場的其他女性角色，但雷碧達尼安哥已是《Bond 25》製片公司鎖定演出這位關鍵女性角色的唯一人選，對於這位優秀演員的粉絲們來說，也是一件值得期待的事。2017年時，其中一個最廣為討論的《Bond 25》演員人選，傳聞就是《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）的明星Cara Delevingne；另外，曾於《007：鬼影帝國》（Spectre）中演出「Dr. Madeleine Swann」的Léa Seydoux證實她即將在下一部續集中回歸。

《007：鬼影帝國》中演出「Dr. Madeleine Swann」的Léa Seydoux。（劇照）

《Bond 25》將如何展開？

有相關傳聞還指出製作公司正在尋找另外兩外全新的女演員人選來加入《Bond 25》，而其中一位將會演出英國秘密情報局（MI6）探員。其他未證實的傳聞還指出，劇情開頭時Léa Seydoux飾演的「Dr. Madeleine Swann」將會在《Bond 25》與占士邦結婚，但卻隨後慘遭殺害，讓占士邦踏上一場復仇行動……

碧達尼安哥是否將會成為下一位加入這部全新《007》電影的女演員呢？這部讓粉絲們望穿秋水的續集電影勢必會竭盡所能展現出更好的一面。以雷碧達尼安哥的才能，確實也機會能實際為這個不斷推陳出新的《007》系列帶來新的要素。粉絲們很有機會能夠在這部全新的《007》電影中，看到雷碧達尼安哥飾演一位探員。

點圖重溫《007：鬼影帝國》劇照▼

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《Bond 25》暫訂將於2020年4月8日上映。

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