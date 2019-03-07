【死亡無限2次LOOP．影評】破續集仆直魔咒！創意無限的死去活來

猶記得兩年前的《死亡無限LOOP》刀仔鋸大樹，創出全球票房大賣的佳績，主因是故事把懸疑、驚悚、玩味的元素共冶一爐，把無限重生的輪迴故事拍得生動有趣又不失寓意。

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兩年後筆者見電影開拍續集，起初擔心電影難以打破「續集必爛」的魔咒，因為筆者覺得以無限輪迴的題材電影已不知拍了多少遍，上集已玩盡重複的人生經歷，真正的殺人兇手亦揭曉，而且再沒有玩下去的空間。

電影是《忌日快樂》的續集。（電影劇照）

但筆者觀畢過後，不得不讚嘆《死亡無限2次LOOP》導演和編劇為首的創作團隊的無限創意與創作故事的心思，在已經玩無可玩的故事框架上破新，更沒忘掉懸疑和驚奇的重要性，繼續在劇情上大玩特玩，故意誤導觀眾，擺了觀眾一道之餘，在敍事手法上亦加入科幻和調侃等諷刺抵死的幽默元素，既完美銜接上一集的劇情，又成功為瘋狂「無限輪迴」的概念注入新鮮感。

故事承接上一集，同一日內被殺重生，不斷重複。（電影劇照）

《死亡無限2次LOOP》的成功是因為故事改走另外的途徑，沒有重覆上集的佈局和套路，縱然又是死去活來的故事，但敍事手法上以黑色喜劇手法呈現，「喜」的不止是別出心裁、每次形式不一而且惹笑的死亡方式，還有以科學元素貫穿整個電影故事的起、承、轉和合，完美闡釋上集與今集「無限輪迴」的淵源。

來到了續集，《死亡無限2次LOOP》沒有新不如舊，因電影不但保留上集電影鬼馬且驚慄的優良風格，在故事劇情概念上亦加以瘋狂的大膽嘗試，顛覆了觀眾對電影說故事手法的認知概念，令觀眾在形式不一且惹笑的死亡方式中，不自覺參加了「在兇手不再是兇手的時空中，兇手還可以是誰？」的推理遊戲，揣測和自行找出答案，而富惡趣味且轉折的扭橋橋段亦點綴了電影的觀看趣味。

如果時間並不是向前行，而是在同一平面上無限擴張，人生不單可以重新來過，還給你多一個選擇時，你會選擇放下過去，珍惜當下，把握目前創造無限可能的未來嗎？

女主角這次能逃脫事件輪迴嗎？（電影劇照）

人不要死到臨頭才懂得與願意改變，錯過了才懂珍惜、失去了才懂懊悔、破壞了才懂修補。電影縱然又是舊瓶新酒，但成功以富有想像力且新鮮豐富的方式滿足了觀眾的期待，在片尾彩蛋暗示三部曲無可避免的情況下，還看此電影系列如何繼續保持有趣的新鮮感，繼續以心思創意俘虜觀眾的心。

電影縱然又是舊瓶新酒，但成功以富有想像力且新鮮豐富的方式滿足了觀眾的期待。（電影劇照）

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撰文：MattGor講戲

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《死亡無限2次loop》點評:創意無限的死去活來」​】

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