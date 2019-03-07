【緊急救援】彭于晏制服造型亮相　去埋《鐵達尼號》攝製地取景

繼2018年上映的內地電影票房總冠軍《紅海行動》後，今年導演林超賢再推出加碼電影《緊急救援》，由彭于晏、王彥霖、辛芷蕾、藍盈瑩、王雨甜、徐洋、李岷城等人演出，作為內地首部海上救援題材電影，林導今次會再為觀眾帶來大量震撼場面！

《緊急救援》講述中國交通救撈系統的海上救助專業力量作為救援部隊，在逆境中，每個人面對困難、接受挑戰獲得勇氣和成長。

《紅海行動》被譬為國際級水平的超級巨製，這次《緊急救援》的製作費更逾8億港幣，高出《紅海行動》2倍有多。據了解，《緊急救援》重金打造4段極度震撼的救援場面，除了在廈門、福州取景外，劇組更轉飛至墨西哥《鐵達尼號》的攝製地點，拍攝深海救援的部分，不過自開鏡以來劇組一直採取全封閉拍攝模式，當然令外界對電影充滿了好奇與期待！

彭于晏真係好型！

另外，今日一眾主角身穿救援制服亮相，可謂是史上顏值最高救援隊。而以救援造型曝光的彭于晏也表示：「看到很多專業人員對待救援嚴謹認真的態度，自己也會覺得十分動容，要盡全力將他們的救援精神展現在電影中。」而繼《破風》後，再跟林超賢合作的陳家樂表示榮幸：「《破風》因為受傷，沒有跟導演好好合作，這次能再拍導演的戲，我做足更充分的準備！」林超賢反問：「你還敢來？」家樂馬上回應：「我在那裡掉下來，就要在那裡站起來！」眾人都十分期待《緊急救援》的上映，相信一定會讓觀眾滿意！

陳家樂表示再跟林超賢導演合作很高興。

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