【Marvel隊長】《鐵甲奇俠2》埋重要伏線　原來關係到X-Men？

Marvel Studios所有作品之間都有一些關連元素，才能結構出整個電影宇宙，而最近上映的《Marvel隊長》（Captain Marvel）當然藏有不少線索，其中更連繫到2010年上映的《鐵甲奇俠2》（Iron Man），仲關係到Marvel電影世界的未來發展，真係睇漏一眼都唔得。

9年前上映的《鐵甲奇俠2》早已鋪排《Marvel隊長》的故事。

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三個計劃都跟Tony Stark父親有關，關係千絲萬縷。

回顧《鐵甲奇俠2》精彩場面

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當年《鐵甲奇俠2》中，Tony Stark曾向電腦系統JARVIS（即幻視前身）要求獲取3個計劃的相關資料，分別為「Goliath」、「Pegasus」及「Exodus」。去年上映的《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）中提到「Goliath」，蟻俠師傅Hank Pym與助手Bill Foster曾參與這個計劃，後來二人反目，而Hank Pym因不滿Tony Stark父親Howard Stark偷偷複製由他研發、可縮小物體的「Pym粒子」而離開神盾局，計劃最後不了了之。

《蟻俠2：黃蜂女現身》中，Hank Pym與Bill Foster（圖）因「Goliath」計劃反目。

重溫《蟻俠2：黃蜂女現身》精彩場面

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Wendy Lawson博士參與天馬計劃，間接造就Captain Marvel誕生。

「Pegasus」（天馬計劃）最初由美國空軍與太空總署（NASA）合作進行，淵源要追溯至《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）二戰時代，Howard Stark在海底打撈出宇宙魔方（Tesseract），而以1995年為背景的《Marvel隊長》，就講到Wendy Lawson博士多年來隱瞞外星族Kree身份，80年代起加入天馬計劃並研究宇宙魔方的力量，從而引伸到Captain Marvel出現，而魔方就由神盾局保管，繼續進行天馬計劃，銜接《復仇者聯盟》（Avengers）及其他後續劇情。

《Marvel隊長》精彩場面

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Marvel Studios總裁Kevin Feige曾受訪表示：「在《鐵甲奇俠》前，Marvel電影世界裡發生過什麼事呢？宇宙魔方及天馬計劃就是其中一部分，觀眾看到這些東西的另一面，應該幾有趣。」既然「Goliath」與「Pegasus」都已相繼出現，那麼「Exodus」又會否成為未來電影的一部份？Kevin Feige：「睇吓點」，秉承Marvel Studios愛賣關子的原則。

Exodus或成未來連繫復仇者與變種特攻的重要人物。

「Exodus」一名出自聖經《出埃及記》，而在Marvel漫畫世界中，是名大反派，跟「變種特攻」系列有關，近日有消息指迪士尼與二十世紀霍士合併將於本月20日完成，換句話說「變種特攻」與「神奇四俠」等角色的版權將回歸Marvel Studios，「Exodus」計劃或有可能成為復仇者聯盟與變種特攻連接的重要線索。