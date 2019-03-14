【怪獸2】J. K. 羅琳親證　鄧不利多、葛林戴華德曾發生性關係

《哈利波特》系列電影前傳《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）在去年11月上映時，雖然口碑一般，但仍獲不少哈利波特迷所喜愛。當時最令哈利波特迷期待的劇情，當然是鄧不利多與葛林戴華德之間的一段情史。可是最後電影只是輕描淡寫地帶過，令不少影迷大失所望，然而事隔約四個月後，《哈利波特》作者兼《怪獸與葛林戴華德之罪》編劇J. K. Rowling突然證實，兩人曾發生性關係：「這是一段充滿激情的關係！」

葛林戴華德與鄧不利多的關係，一直是粉粉非常期待的劇情。（劇照）

為何就是點到即止

《哈利波特》作者J. K. Rowling曾在2007年透露鄧不利多的性取向，並指出他與葛林戴華德有過一段情。於是哈利波特迷一直等待這段關係的發生，特別是《怪獸與葛林戴華德之罪》中。可是，最後這段情卻點到即止，令當時不少影迷大感失望。

J. K. Rowling曾在2007年透露，鄧不利多是同性戀者。（劇照）

收錄在《怪獸與葛林戴華德之罪》藍光光碟中，一段關於鄧不利多的幕後花絮上。J. K. Rowling親自解釋這段關係：「兩人的關係非常激烈，是一段充滿激情及愛情的關係。但正如任何一段關係，同性戀、異性戀或被貼上不同標籤的人，其中一人永遠無法真正知道另一個人的感受。你沒辦法知道，但你仍可以選擇相信你知道。」

【怪獸2】葛林戴華德與鄧不利多情根早種？睇清哈利波特歷年伏筆

【怪獸2】鄧不利多角度看世界 拆解時間線如何連結《哈利波特》

【怪獸2】5大重點直接與《哈利波特》連繫 揭開鄧不利多家族之謎

鄧不利多與葛林戴華德之間的一段情史，最後竟然輕描淡寫地帶過。（劇照）

「這是人類關係中最有意思的事」

雖然兩人有著一段充滿激情及愛情的關係，但為何選擇輕輕帶過呢？J. K. Rowling續指出：「我對性方面不太感興趣，雖然我相信這段關係存在著性的層面，但我對他們彼此產生情感更感興趣，這最終是所有人類關係中最有意思的事。」如今這個解說，算是解釋了哈利波特迷一直等待的答案。