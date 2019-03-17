【Marvel隊長．影評】MCU首部女性英雄電影　數數90年代回憶彩蛋

就在相隔11個月前，我們一同見證了那場慘烈的大滅絕事件，魁隆（Thanos）的彈指瞬間就連多次化險為夷的神盾局局長費尼克（Nick Fury）也未能倖免，那招牌的MDFK都未能完整出口就化作灰燼，這時我們看到一個東西自其手中掉落。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

沒錯，是一個不該在這個時代出現的BBCall（傳呼機），而上面顯示的圖案，不僅僅是一線生機，也正式宣告了漫威電影宇宙的最強英雄即將現身，因此我們對於「Marvel隊長」有着滿滿的期待，這位被視為大滅絕後的逆轉關鍵、MCU首位獨挑大樑的女性英雄、更是肩負着漫威第二個黃金十年的強力領跑者。

傳呼機上顯示的圖案正式宣告了漫威電影宇宙的最強英雄即將現身。（電影劇照）

我擁有這股力量，卻不知它從何而來。 Carol

先前漫威總裁奇雲．費治（Kevin Feige）即在訪談中提到，《Marvel隊長》將會是一個不同以往的英雄起源故事，因此在本片我們的確也看到了編導們對於故事編排上的野心與嘗試，一開場就將具備英雄超能力的卡蘿（Carol）呈現在影迷面前，快節奏地不斷以事件串聯，讓我們跟着卡蘿的步調找尋着過往身世的蛛絲馬跡，而片中1990年代的故事設定也被充分運用，除了可以看到百視達（Blockbuster）、《真實謊言》（True Lies）立牌、BBCall（傳呼機）與撥接網路等等大量90年代懷舊的基本元素，電影某些橋段更有着《鐵甲威龍》或是《未來戰士》經典投射。

當然最讓影迷興奮的莫過於時間軸的串聯，串起了年輕時期的費尼克（Nick Fury）在遇見史達（Stark）前的故事，也了解其與卡蘿．丹佛斯（Carol Danvers）的好交情所謂何來，並讓本片正式接軌《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War），豐富多元的元素再搭配上漫威招牌的詼諧幽默，使得《Marvel隊長》儘管在大方向上看得出依循既有公式，卻也不失豐富飽滿、精彩好看，並為漫威在這個黃金十年後仍舊願意突破嘗試的勇氣給予肯定。

【↓↓↓↓↓↓編按：按圖放大看電影中90年代回憶↓↓↓↓↓↓】

然而，在包含大量資訊、同時又要讓全片一氣呵成的條件下，或許也削弱了本片的角色刻劃深度，也失去了電影該有的份量與力道，從《鐵甲奇俠》的莊．法來奧（Jonathan "Jon" Favreau）、《銀河守護隊》的占士．根（James Gunn），到賴恩．古格勒（Ryan Kyle Coogler）等片，我們一次次見證了漫威影業對於導演的獨到精準眼光，這次請來執導過《我的左派老師》（Half Nelson）、《中年逆轉勝》（Mississippi Grind）的編導搭檔安娜．波頓（Anna Boden）與瑞安．弗雷克（Ryan K. Fleck），我們可以看見這對編導搭檔嘗試為《Marvel隊長》注入那來自獨立製片的清新與經驗，可惜的是依然不足以轉化為突出的獨特印記，特別是在角色形塑這一塊，快速推進的資訊與片段倉促了共鳴的堆疊，缺少了轉化蛻變的共感。

安娜．波頓（Anna Boden）與瑞安．弗雷克（Ryan K. Fleck）。（視覺中國）

所幸奧斯卡影后貝兒．娜森（Brie Larson）以豐沛的表演能量完美呈現出卡蘿．丹佛斯的魅力氣場，與森姆．積遜（Samuel Leroy Jackson）飾演的費尼克更是激發出討喜的火花，另外也不得不提到由賓．曼迪臣（Ben Mendelsohn）所飾演的斯克魯爾族人（Skrull）塔洛斯（Talos），雖然有着厚厚的妝髮，但僅僅憑藉聲線與肢體演出就足以發揮角色張力，而喵星人小鵝（Goose）更是在每一次登場皆搶走眾人風采，成為本片的最大驚喜之一。

喵星人Goose。（電影劇照）

我不用向你證明任何事。 Carol

作為MCU（Marvel Cinematic Universe）首部女性英雄獨立電影，也勢必會讓人放大檢視，但我認為這點卻是《Marvel隊長》處理的最棒的地方，沒有刻意強調政治正確的意識形態，並有別於《神奇女俠》中黛安娜（Diana）的古典理想與堅毅柔軟，而是專注描繪卡蘿那自信不屈的勇敢意象，將能力卓越、氣場充滿的現代女子力量完美展現；我們看着過去因為那些冷嘲熱諷、刻板印象，不管跌倒幾次還是會勇敢起身的女孩，只為證明自己可以，直到現在終於了解，每一次的起身並不是要做給誰看，而是告訴自己我可以，不需要向任何人證明任何事，因為我已準備好。

每一次跌倒都會成就更高、更遠、更快的自己。（電影劇照）

因為我在每一個跌倒中蓄滿再起的能量，成就更高、更遠、更快的那一個自己。

評分：8/10

最後的最後，請大家這次務必準時進場並坐到最後一分一秒，因為除了兩個片尾畫面外，一開場就有史丹利爺爺的致敬畫面，漫威用了一個簡單但意義非凡的方式，讓人感受到滿滿的情緒。

漫威之父Stan Lee在2018年11月辭世。（視覺中國）

Thank you Stan.

撰文：裴小裴的電影murmur

作者Facebook Instagram

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】驚奇隊長---無需向誰證明，因為我就是我」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）