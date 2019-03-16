【銀河守護隊】迪士尼重新聘用James Gunn　高層︰他處理手法聰明

早於去年七月，迪士尼便曾宣佈辭退《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy) 電影系列的導演James Gunn，全因他在2008至2011年期間曾在Twitter上發佈有關強姦等令人不安的言論，引來大批極右網民聲討。迪士尼為顧及形象，宣布解除James Gunn導演一職，但卻惹來《銀》中一批「守護者」包括「星爵」Chris Pratt，「Gamora」Zoe Saldana 及「樹人」Vin Diesel 嚴重抗議，更聯署要求迪士尼收回決定。好消息是迪士尼昨 (15日) 終決定重新聘用James Gunn任《銀河守護隊3》導演，James Gunn本人也在Twitter親證消息屬實。

James Gunn (右二) 被炒消息一出，即獲眾「守護者」聯署力撐。(Pinterest)

James Gunn首先感謝在過去的幾個月內默默支持他的所有人，並承諾「我會無時無刻學習，成為最好的自己」。他表示非常欣賞迪士尼的決定，並希望在未來的電影中探索「連繫我們所有人的那份愛」。

James Gunn在個人Twitter上向粉絲公佈回歸的好消息。(Twitter 截圖)

外媒報導，華特迪士尼影業集團主席Alan Horn認為James Gunn處理醜聞的手法很聰明，沒有遷怒於迪士尼，所以在幾個月前已經考慮是否讓他復職。Marvel方面亦傳沒有找其他導演替代James Gunn的打算，應該是想等事件平息後找準時機公佈這個消息。James Gunn目前過檔DC執導《自殺特攻隊》續集，《銀河守護隊》fans們要再等下喇！