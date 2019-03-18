【掃毒2】首預告殺入「中環站」　古天樂霸氣造型登場挑機華仔

由邱禮濤執導；劉德華、古天樂、苗僑偉及林嘉欣主演的《掃毒2天地對決》，今日發布了首條預告及全新海報。邱導繼在《拆彈專家》中興建紅隧後，再次挑戰新任務，搭建像真度十足的1比1中環港鐵站，而影迷可以從預告中率先看到站內的設施。 除此之外，三位主角的對決都如箭在弦，套用余順天在預告尾跟地藏的對話：「你估邊個贏？」

富商余順天非常痛恨毒品，並出一億獎金務求把香港頭號大毒販殺死。（網上擷圖）

首條預告長約1分鐘，並開宗明義揭露故事背景，指黑客竊取了毒品調查科的毒販資料。之後鏡頭一轉，見到由劉德華飾演的富商余順天非常痛恨毒品，指他小時候見到不少癮君子因吸毒導致家破人亡，於是他出一億獎金，務求把香港頭號大毒販殺死。而有趣的是，警方指從沒有公布誰是香港最大毒犯。於是令人聯想到，這次黑客竊取毒品調查科的毒販資料是由余順天幕後指使。

《掃毒2天地對決》一切源於毒品調查科的毒販資料遭竊取，引起富商余順天、警員林正風及大毒梟地藏的三面對決。（網上擷圖）

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富商大膽挑戰大毒梟，由古天樂飾演，一位名為「地藏」的大毒梟接受他的挑戰，並指出要出一億一千萬的獎金買起余順天條命。雖然看似最平常的正邪對決之際，卻閃回了余順天的神秘過去，其中一幕疑似看到他在天台，鏡頭一轉由人從高空墜下；另外過去束起小馬尾髮型的余順天與地藏還曾出現在同一回憶片段中，相信兩人有一段不為人知的過去，究竟最後余順天如何由黑社會成為大富商，而地藏又知道余順天有什麼暗黑過去呢？相信電影會一一探討。而「地藏」的金色假手及斷指，並配上留鬚的造型，大反派的氣場足以震懾觀眾。

古天樂留鬚的「地藏」造型，其氣場足以震懾觀眾。（網上擷圖）

最後，戲中有不少飛車特技場面，當中最引人矚目的一幕，相信是私家車剷入港鐵站，並衝落路軌，準備與地鐵相撞的一幕。從這幕可以見到，港鐵站的設計，如扶手電梯、月台及路軌的設計，乍看下幾可亂真。

私家車剷入港鐵站一幕，真是驚心動魄。（網上擷圖）