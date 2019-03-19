【神探大戰】林峰爆韋家輝望呈現最黑暗電影　劉青雲：唔打燈囉

劉青雲與李若彤及林峰今天出席電影《神探大戰》的發佈會，這次由韋家輝編導，青雲指接下劇本時候令他很擔心：「其實韋生佢做導演嘅戲我差不多接哂嚟做，我好清楚佢要求同風格，唔會係一件簡單嘅事同你想像唔到加上難度好高，咁拍攝時候如我所想，拍嘅時候我發覺原來我好適合拍呢啲戲，即係今朝唔知下午拍乜，下午又唔知夜晚拍乜，見到身邊嘅人都唔好講咁多說話，因為戲中會隨時死，你同佢傾傾下可能聽日已經...下...變化太大，要有好好嘅適應力同強大心臟去負荷。」

劉青雲與李若彤及林峰今天出席電影《神探大戰》的發佈會。（葉志明攝）

不少人將十一年前的電影《神探》，與現在的《神探大戰》比較，青雲指故事內容其實完全不同，形容以前演的神探是驕傲，現在是實際：「呢個真係痴線，以前嗰個有少少隱藏自己，但今次演呢個真係有問題。」

青雲在今天接受訪問期間也不斷發揮幽默本色。（葉志明攝）

戲中另一賣點是李若彤在戲中客串，她解釋這次接拍這電影是有一個訊息給大家：「所有人唔知點解以為我唔再住香港，但其實我係香港人，我拎緊香港身分證，飲緊香港水，好多人以為我移民咗，其實遇到合適角色我都會接拍。」

李若彤指青雲在片場不是這麼幽默，是今天不知道發生了什麼事。（葉志明攝）

林峰表示自己的角色，是與青雲站在對立位置，阿峰與韋導了解原來是想拍一套最黑暗的電影，青雲幽默的說一下「唔打燈囉」，惹來二人大笑，阿峰直言這次是學習：「今次真係全新挑戰，原來現場可以拍到咁盡，因為今日唔知聽日事。」