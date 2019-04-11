【炸雞特攻隊．影評】超越成功的喜劇公式　喚起觀眾日常生活共鳴

近年，韓國電影在海外屢獲成功，在台灣創下驚人票房的《炸雞特攻隊》，在3月28日將於香港公映，令影迷翹首以待。

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近年來由於《屍殺列車》及《與神同行》系列的大賣，我們得以在大銀幕上看到愈來愈多的韓國電影，同時也讓更多人發現韓國電影的精彩，與電影產業的突飛猛進。除了批判力道強烈的劇情電影，商業類型的爆米花電影也是讓人愛不釋手的選擇，這些電影總是能夠在既有的通俗公式中注入心意與新意，創造出不同的驚喜火花，近期獲得眾多好評的《炸雞特攻隊》就是最佳範例，不僅飽含豐富笑點要你笑好笑滿，更是紮實有料、令人回味無窮。

藉由角色們總是很理所當然地搞錯重點、大量的反差與吐槽來製造笑料。（電影劇照）

一直覺得要拍好一部喜劇電影是有難度的，要如何不讓笑點太過刻意，着實是一大學問。太輕描淡寫搔不到癢處，搞笑得太用力又會顯得演員演得尷尬，觀眾看得更尷尬。但《炸雞特攻隊》在這一點做得極佳，可以明顯感受到角色們並非過於刻意地在做蠢事，而是藉由角色們總是很理所當然地搞錯重點、大量的反差與吐槽來製造笑料。

故事描繪五位緝毒組警員因為臥底行動而頂下炸雞店，又要不讓人起疑，只好真的賣起炸雞，殊不知一個不小心成了當紅炸雞店，忙得不可開交的同時，也耽誤了臥底任務。這樣的故事本身就具備了強大的噴飯潛力，執導過《20 Twenty》及《瘋騷小男人》的導演李炳憲，也紮實地把握了全片的節奏，不管是快慢鏡頭的搭配、或是觀影者吸收笑點的留白，每一個槽點與笑點都在該有的定位上，再配上由柳承龍、陳善圭等實力派演員不計形象且化學效應十足的詮釋，尤其是近期在《李屍朝鮮》中讓人恨得牙癢癢的柳承龍，在本片搖身一變，成為一個憨厚正直卻又帶點搞怪的警界班長，兩者之間的轉換讓人見識其精湛的演技。片中也藏了一個小小的角色彩蛋，勢必會讓許多人嘴角上揚。全片以到位的節奏、有趣的故事與鮮明的角色的多重元素，相互交織下構成了《炸雞特攻隊》滿滿的瘋狂笑料。

全片以到位的節奏、有趣的故事與鮮明的角色的多重元素，相互交織下構成了《炸雞特攻隊》滿滿的瘋狂笑料。（電影劇照）

「抬頭挺胸好嗎？」 「我本來就駝背。」 「比起羞恥的成功，完美的失敗或許夠讓人感到安慰。」 「這次我讓你轉台，下次你就會搶走我的遙控器了！」

+ 3 + 2

比起瘋狂的笑料，我想本片的好看更來自於角色所引發的共鳴度，一句句的台詞，乍看之下，或許有些無厘頭，甚至是幼稚到不行，但仔細回味卻是帶有生活的甘苦韻味。《炸雞特攻隊》在老哽通俗的警匪喜劇公式中，不僅致敬了過往類型電影的美好時刻，更填進了我們生活日常的苦辣酸甜：韓式炸雞的平民飲食文化、上班族在現代社會的低薪日常，以及連鎖餐飲及媒體的連帶效應等等議題，讓觀影者在大笑之餘，還能感受到豐沛熟悉的日常底蘊；特別是最終還在角色設定上留了一手底牌，讓這群看似Loser的人生失敗組在最後翻轉成功，也讓在職場上感到懷才不遇的大家一吐生活怨氣，大呼過癮。

+ 2

喜劇的精隨當然是笑容，不管是一瞬間的搞笑還是餘韻深長的笑容，相信大家都會因為笑而感受到幸福。 導演李炳憲

很喜歡導演李炳憲在某篇訪談所講到的這段話，他也提到本片沒有太多感人的畫面並非他不喜歡，而是因為沒有必要，只需從平凡的日常中獲得笑容的意義，我想就是如此單純美好的初衷，才讓《炸雞特攻隊》的幽默與歡笑氛圍，觸動了每一位觀影者的心。

評分：8.3／10

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作者簡介：裴小裴的電影murmur

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】雞不可失---喜劇的精髓」​】

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