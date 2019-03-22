【非分熟女】蔡卓妍感激《雛妓》團隊增自信　爆劇本最初尺度更大

第38屆香港電影金像獎將於今年4月14日舉行，今年影后競爭相當激烈，蔡卓妍（阿Sa）憑新片《非分熟女》第三度提名香港電影金像奬「最佳女主角」，戲中阿Sa大膽全祼露背在浴室自娛一幕掀起極大迴響。阿Sa早前接受香港開電視主持馬梓軒（William）訪問，分享戲中角色，更大談對婚姻嘅睇法。

阿Sa早前接受香港開電視主持馬梓軒（William）訪問，大談第3次入圍金像影后感受。

對於第三度獲提名香港電影金像奬「最佳女主角」，阿Sa直言：「得到提名係好大鼓勵，第一次獲提名未能得奬的確有失落，今次已經第三次，心態上比較平和。得奬不是根據經驗，最終要視乎今屆評審，對電影題材及角色嘅喜好。」阿Sa更表示好多謝電影《雛妓》拍攝團隊，正因佢地令自己有信心走出自己舒適圈，挑戰更難演啂角色。

預告片中呢一幕，阿sa大膽全祼露背在浴室自娛掀起極大迴響，阿sa透露原先劇本尺度更廣。（影片截圖）

呢次同導演曾翠珊合作，戲份尺度比《雛妓》更大膽，主持人問阿Sa會否因片酬吸引，再挑戰更大膽尺度？阿Sa坦言：「當然唔會受片酬影響，當初接受唔到祼露戲份，劇本原先尺度更大，同導演溝通後先各讓一步，今次片酬其實只係比《雛妓》多少少。」角色面對離婚及接受新戀情，主持人直言會諗起阿Sa個人經歷，阿Sa坦言：「依家最緊要隨心，對結婚無恐懼但會更謹慎。」從以往經歷中，阿Sa週學習到婚姻是一種承諾，唔可以兒嬉衝動，雙方要經過相處了解先會再行多一步。

阿Sa為戲苦練鋼管舞，女人味十足性感爆燈。