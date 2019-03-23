【人格四重奏】IU首套電影曬盡演技　講粗口掉球拍仲自製咖哩雞

韓國女歌手兼演員IU（李知恩）多才多藝，早前講明既愛唱歌又愛演戲的她，會將事業分為一半，上半年專心演戲、下半年專心唱歌，取捨不了就取其平衡，除了電視劇外，IU最近更涉獵電影界，出演首部電影處女作《人格四重奏》（Personal），更會於4月5日透過 Netflix 於全球首映！

IU在第一個故事中，先以網球女孩Look現身。（影片截圖）

IU早前出演《Dream High》、《製作人》、《月之戀人－步步驚心：麗》和《我的大叔》等等電視劇，口碑不錯，也不斷提高自身的演技能力，今次在《人格四重奏》中，跟4位韓國知名導演李京美、林弼成、全高雲、金宗寬合作演繹四個不同故事，更夥拍國際知名女星裴斗娜、韓國重量級實力男星朴海秀演出，相信IU都有不少重擔和壓力在身。

IU發脾氣講粗口兼掉球拍。（影片截圖）

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由於《人格四重奏》會分為4個故事，在第一個故事「Love Set」中，IU要跟裴斗娜鬥戲，爭奪「爸爸」金太勳，故事講述IU跟金太勳的新歡裴斗娜以網球比賽進行對決，爭奪自己所愛。當然，IU是不希望金太勳跟裴斗娜結婚，在IU近乎輸掉比賽時，大發脾氣掉球拍兼大叫「Fxxk！」

IU再次在鏡頭中表演瑜珈。（影片截圖）

IU唔識扮識，仲自製咖哩雞。（影片截圖）

其後在「Collector」中，IU更以瑜珈Look現身，大頭望向鏡頭一幕，心臟弱小小可能會頂受唔住！在第3個故事「Kiss Burn」中，由IU身穿的繡名運動外套可見，她變回學生妹，看到友人身上的「Kiss印記」，假裝自己都知是甚麼一回事，再鍚向自己的手臂，自製一個！最後的「走在夜裡」以黑白調色做主，IU流淚望向朴海秀說：「沒有可去的地方，我會忘掉你，我們在這裡，但卻沒有一個人記得。」4個角色大有不同，IU一人演盡4個各有特色的女孩，分分鐘人格分裂，真的非常吸引人關注！

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《人格四重奏》預告