【八個女人一台戲】鄭秀文梁詠琪20年後再合作︰笑臉上流失骨膠原

第43屆香港國電影節於昨晚（27日）舉行《八個女人一台戲》首映，由鄭秀文（Sammi）、梁詠琪（Gigi）白百荷、趙雅芝、齊溪、商天娥以及周家怡演出，看畢首映後大家前往尖沙嘴1881出席慶功宴，Sammi跟Gigi更有接受傳媒訪問。

Sammi表示整個團隊一個演員都不能少，更希望大家可以見到自己的進步。（陳順禎 攝）

Sammi和Gigi在戲中會有不少花火和鬥嘴戲，先前Gigi表示兩人角色設定為有些過節，台上有滿滿的火藥味火花，不過時隔20年再度合作，真係好開心，而且更開心可以跟關導合作。

Gigi笑指自己以前無試過做一個咁意氣風範嘅演員，今次認識到好多演員好開心。（陳順禎 攝）

Sammi則表示自己今日有行程在身，未能觀看首映，不過聽說反應出乎意料的好，感到安心。當問到戲中有不少鬥嘴鬧交場口，會不會在拍攝時好搞笑？Gigi先回應：「有啲舌劍唇槍嘅畫面，不過我哋並唔係真係嗌交、扯頭髮嗰啲，反而我鍾意劇本係每一句台詞都好有力，每場戲都好交代到我哋嗰種火藥味，大家睇戲就會知，所有嘢都剛剛好。」

Sammi笑指自己同Gigi又青春又成熟，一樣咁靚！（陳順禎 攝）

另外提及兩人時隔廿年再度攜手合作，Gigi即時大讚Sammi變得更漂亮，大家都更成熟，Sammi聽畢即時笑着回應：「又青春又成熟，既成熟又青春！」Gigi繼續補充：「一齊合作拍戲時，當然同廿年前好唔同，大家嗰時仲有好多骨膠原喺塊臉到。」Sammi：「依家乾晒喇，成塊臉都乾晒喇！不過大家真係成熟咗，經過咁多年嘅相處，大家個感情係累積嘅，覺得嚟到呢部戲大家個感情又再重深咗，同埋大家傾嘅偈都已經唔係Hi，Bye啊，大家真係會傾啲深入啲嘅偈，今次係一個演員同感情嘅躍進。」兩人更為此戲改了一個新名《八個女人一條心》！

Sammi跟Gigi表示很希望有機會再合作，因為真係好好玩！（陳順禎 攝）

Gigi 25號生日特登開Live跟粉絲一齊過，又唱歌給他們聽，Gigi開玩笑講怕流失粉絲，但今次為表感謝他們一直以來的支持，所以在生日這麼重要的日子選擇跟粉絲過，搞一個小Party。

而Sammi近日榮升長輩級，她笑說：「第一次坐喺度被人跪地斟茶，其實當下反應好感動，但又唔知點反應，因為斟完茶要講一啲嘢，飲完茶之後就要早生貴子，一路生落去，幸福美滿，有咗今次經驗下次就會做得好啲，唔會咁緊張，（安仔呢？）其實佢好放鬆，比我更放鬆，我就好緊張。」

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