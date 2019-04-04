【我們．異影評】紅衣人的一場革命　愈大的自由將有愈大的代價

直白一點，如果有兩個你：一個禁言，一個暢所欲言；一個自由自在，一個扯線傀儡；一個海闊天空，一個地底深淵，你會做那一個你？

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現在，如果你本來是紅衣的那一個，而在「那一晚」，你突然覺醒到自己和其他紅衣人的不同，是，你倏然擁有了自由，而且還逆向地操縱着另一個，你會如何？這可能是我個人的空想，但時間線是在「那一晚」，主角不由自主地走近了紅衣女，發生「調包」。片中提到本來「我們」的誕生，就是為了控制某些地上的人，只是計劃失敗了，原本複製了要控制人的人反失了靈魂，成為造來就受控制的人。

但「那一晚」有一個失敗品突然成功了。只是她首先想到的並不如當初的設計理念，或者她認為與其在地下操縱她，那不如成為她，也好讓她試試成為我。於是，紅衣女真的變成了她。只是她萬萬想不到，這些年來，當她在地上的日子成家立室、生兒育女，過着平常人一般的生活，而內心常忌憚着暗處的陰影時，成為了「我」的她在地下走出了另一個故事。

電影中的紅衣女過着與平常人無異的生活。（《我們．異》劇照）

應該不難理解的，亦可能是最難理解的。被「調包」了的主角醒後，就過着鎖在下邊的生活，但她的確和其他紅衣人不同，甚至如果她決心要反抗，分分鐘還可以找到那麼幾分自由意志，天底下的革命，就是這樣來的。其他紅衣人怎會不知道她是地上的人呢？但她是個從天上派下來，並帶領革命的人呀！在這革命的盡頭，所有的紅衣人將得以自由。

紅衣人為了自由而策劃了一場革命。（《我們．異》劇照）

可惜，當我能將電影龐大而又繁複的符號及資訊梳理到這個層面時，這已經是電影的末段，像前段所說的一個例子：一個男人因為購買了一隻艇而興奮得跟自己捉迷藏。這些融合了搞笑和恐怖的劇場，下次真的別搞了，搞得我後來都以為初時的情節都是為了分散或誤導觀眾，而刻意叫人看不懂這本來就很簡單的故事。這就如一個影評人所言：「開局太快，中段太拖。」

所以，為了自由，你會做什麼呢？當看到最後，我們知道革命的代價就是死亡。對，由紅衣變成的「她」取得勝利了，想必你也覺得是理所當然吧！但如果說整部電影有那麼一點優秀的地方，那就是它尾段的那一抹微微的心寒。

這並不是指她是紅衣女的那丁點心寒，是原來衣櫃裏她們的兒子一直在看着兩個人的打鬥，也一直在聽着由主角講出那番本來屬於紅衣女的內心話，這位置真是導演的巧思。由我來說出的話，本應是由你說的，但同時又是我此刻感受的話。然後，既然大家已經感受到大家的淒慘與愛恨，那就當然是兩個人只能活一個人的橋段了。不過，有一件很重要很重要的事，就是主角將她們的兒子放在衣櫃裏的呀！又當是我的空想，但在紅衣女找到主角之前，很有一個可能是主角已經跟她們的兒子溝通過，而溝通的意思是已經將真相告訴他。然後，你回想一下兩母子結幕時在車內對望的那一刹……

自由是需要代價的，而革命的代價則是死亡。（《我們．異》劇照）

等等，提一個可能性，導演希望我們完場後帶着出戲院的信息：愈大的代價才有愈大的自由。

內容提供：謝信

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如果可以自由，誰不渴望擁有」​】

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