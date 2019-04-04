【天魔特攻】美娜祖華維茲性感冇底線　超Deep V開到落肚臍

知名美國漫畫《天魔特攻》（Hellboy）再度改編成電影，由《忘形水》（The Shape of Water）導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）換成擅長拍攝驚悚恐怖片的英國導演尼爾馬素（Neil Marshall）執導。新版《天魔特攻》更請到美娜祖華維茲（Milla Jovovich）扮演大反派「血后」（Blood Queen）。美娜祖華維茲身材高䠷，長相又冷豔，堪稱扮演此角絕佳人選，讓粉絲更加期待。於近日曝光的劇照中，可見「血后」造型非常性感！眼利的觀眾更看到女神「激凸」，胸前的deep V再差一點就要開到落肚臍，豐滿的上圍呼之欲出，讓人擔心她動作稍微大一些就要走光。

美娜祖華維茲形容自己扮演的「血后」是地底所有生物之母，權勢很大、地位很高。到底新戲中她會和《怪奇物語》（Stranger Things）David Harbour扮演的「天魔特攻」有何衝突？由於美娜祖華維茲在亞洲人氣極高，加上這次造型又吸睛，不少人表示迫不及待想早點欣賞到新版《天魔特攻》，但目前香港還沒有上映消息。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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