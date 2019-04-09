【5時恭候的證人．專訪】鄭雨盛精心準備　一圓金香起成年後心願

韓國電影《5時恭候的證人》於4月11日上映，由「國民妹妹」金香起和型男大叔鄭雨盛主演，兩人續16年前拍廣告之緣，再度攜手合作拍電影，金香起今次挑戰高智商自閉症中學生，而鄭雨盛則扮演熱血律師。早前金香起和導演李翰更來到香港出席映後分享兼接受訪問。

金香起跟導演李翰繼《優雅的謊言》後再度合作，今次拍《5時恭候的證人》同樣是在學校中進行，令金香起想起不少第一次拍攝的情景。（葉志明 攝）

每次拍戲必刨熟角色

金香起今次要扮演患自閉症的少女，不過她卻表示出演這個角色沒特別困難，因為每次收到劇本都會全程投入去了解角色，但今次的確有地方需要加倍注意，就是智友（由金香起飾演）的手部的動作，需要特別模仿和控制。

金香起其後補充：「自己在拍攝之前，有看過相關的電影，導演也有推介我看一些書籍，經過這樣慢慢了解智友，但到了真的在現場拍攝時，反而比起資料，通過對話、溝通出來的畫面更為重要，一直都有跟導演傾談，塑造出戲中的智友，當然這對我來說有很大的幫忙。」

李翰導演表示最後一場戲法庭上，金香起和鄭雨盛對望的一幕令他難以忘記。（葉志明 攝）

對於今次以自閉症作為主題，李翰導演解釋其實有一種未必是因為自閉症而『自我封閉』的人，希望大家可以留意。而當問到金香起在戲中哪些舉動最令他感動時，他：「有一場戲是說她提起勇氣戰性恐懼後找出真相，最令他印象深刻。」

金香起表示在拍攝《5時恭候的證人》時，因為是夏天十分熱仍要在室外食杯麵，印象同樣深刻。（葉志明 攝）

16年後再同鄭雨盛合作

眾所周知，今次是金香起和鄭雨盛二度合作，不過當問到她有何感受時，她笑說：「那是我3歲出道跟他一起拍攝的廣告，因為只有3歲對當時的狀況完全沒有記憶，只知道有這件事，所以隔了16年再次見面時，覺得真的很神奇，從甚麼都不知道的小屁孩，由廣告拍攝開始，逐個階段向上爬，再次跟這位大前輩合作，真的是很有意義的時間！」

【證人】金香起首次挑戰自閉症角色 再收割國民型男大叔鄭雨盛

金香起短暫來港出席宣傳活動。（網上圖片）

金香起成年禮最想飲酒 鄭雨盛即準備

2000年出生的金香起剛好過了18歲，正式踏入成人階段，問到她成年後最想做甚麼事時，她笑着回應：「有幾樣已經做了，首先是飲酒！因為在拍攝《5時恭候的證人》時，仍是未成年不能飲，在電影上畫後（成年了）終於可以飲了，第一次飲酒就是跟製作組一起，跟導演和雨盛叔叔一起飲！之後就是仍未有時間考車牌，不過我是很想考到的！」其後李翰導演更分享一則有關金香起飲酒的小趣事，他：「當時香起說想試飲香檳，所以鄭雨盛特意準備了很貴的香檳，當她飲的時候卻說『很難飲』。」即時令大家大笑出聲！

鳴謝

場地 : The Mira Hong Kong

Special Thanks : 香港國際電影節

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