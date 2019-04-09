【沙贊！神力集結．影評】改變貼地英雄路線　重現英雄電影的原意

你知道嗎？在Marvel漫畫還未搶先註冊Captain Marvel（驚奇隊長）這個名字的版權之前，沙贊這個在DC漫畫裏人氣及實力都堪比超人的超級英雄就叫Captain Marvel（驚奇隊長）。

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史上第一部超級英雄電影就是1941年關於沙贊的《Adventures of Captain Marvel》（驚奇隊長的冒險）。因此今天這部《沙贊！神力集結》，早已受到全球DC粉絲的關注！

DC能否再下一城？（《Adventures of Captain Marvel》（驚奇隊長的冒險）劇照）

而且，DC上一部《水行俠》全球勁收約90億港元，一改DC頹勢，這次《沙贊！神力集結》更再改DC漫畫偏向黑暗的風格，透過搞笑劇情和探討家庭議題，向世界發放正能量。從歐美媒體公開好評，以及爛番茄電影網站給予94%「新鮮度」來看，DC似乎已再邁出成功轉型的另一步，慢慢讓全球觀眾對DC的電影改觀。

故事就此展開。（《沙贊！神力集結》劇照）

《沙贊！神力集結》劇情講述十四歲男孩Billy努力尋找自己生母，孤獨地遊走在一個又一個的寄養家庭間。某天，他突然被擁有神秘力量巫師選中，可以靠着喊出巫師的名字，從14歲少年瞬間變為擁有完美成年人身軀，並手握眾神魔法的超級英雄。在Billy超級興奮的同時，超級奸角卻也找上了他及其家人，迫使Billy必須領貫超級英雄的責任，以及明白「家人」的真正意義……

Zachary Levi飾演沙贊。（《沙贊！神力集結》劇照）

相信看過預告就能知道《沙贊！神力集結》是一部笑彈滿炸的作品。單看沙贊這個角色便知一二，一個14歲青少年突然能變身成為擁有完美體態及眾多超能力的「大人」，這不合常理的經歷造就眾多笑料。而製作組亦的確在這方面花了很多心思，至少筆者真的不停爆笑，相信看過的觀眾一定記得Billy心底裏有多鍾情「夜店」。

然而，如此設定再加上電影定調為輕鬆搞笑，令沙贊這個角色其實很容易演出過火，令超級英雄徹底淪為笑角。幸好這個問題被完美掌控角色的Zachary Levi解決了。觀眾即使看着一副成年人的身軀，亦很容易就能感受到身體裏面，是一位面對這突變是充滿驚喜及驚慌的青少年，而不是一位在透過「扮演」青少年在搞笑的大細路。如若本作成功，相信Zachary Levi應記一功。

超級奸角原本是巨石強森？（資料圖片）

另外不說可能不知道，在電影計劃初期，原本要決定用沙贊漫畫裏的經典死敵「黑亞當」（Black Adam）作為電影的奸角！而該角色的決定演員更是The Rock（巨石強森）！但後來劇組決定為讓觀眾更能專注在沙贊的起源，於是將黑亞當演出延後，計劃為其出一部獨立電影！實在遺憾又興奮，希望該作盡快上映吧！

話說回來，你會覺得純粹輕鬆搞笑的超級英雄電影是缺乏深度，難登殿堂嗎？（《沙贊！神力集結》劇照）

《沙贊！神力集結》的確好笑，也的確有娛樂性。但是看着看着不免令人有「不夠深度」的感覺。無論是講到英雄的責任或是奸角的掙扎，相比DC及Marvel的大部分作品好像都非常顯淺。但仔細想想，這或許才是超級英雄電影原本該有的樣子：「對小孩子們歌頌正義，同時喚回成年人的赤子之心」。想當年第一次看到超人打壞蛋，我們哪個不是熱血沸騰，欲罷不能？

超級英雄作品的存在意義。（《沙贊！神力集結》劇照）

可是想到這些年來超級英雄電影的變化，由純粹光明振奮人心的英雄事跡，變到現在幾乎每一位英雄都在「苦苦掙扎」，真是五味雜陳。想過小日子的超人苦着臉被平民迫成「神」了；隔壁的美國隊長更被判叛國要流亡海外。甚至早前紅遍整個英雄電影界的蝙蝠俠黑夜三部曲，當個英雄比一個小市民還痛苦，一個個道德抉擇都要把蝙蝠俠迫癲了。

再看回這部有點「傳統」、純粹正向的《沙贊！神力集結》，你們又有何看法？（《沙贊！神力集結》劇照）

我們在慨嘆着現今的超級英雄電影「貼地多深意」的同時，會否又忽略了這類作品原本存在的意義？我們拿着這些所謂英雄事跡，真的可以對小孩子們歌頌正義，真的可以喚回你我的赤子之心嗎？

作者簡介：藍汐

鍾情於文字的90後。「01撐場」作者之一，平日撰寫影評，亦分享生活所感。跟你一樣，在日復日的工作與帳單之外，努力堅持自己的不同。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《沙贊！神力集結》- 能否喚回你我的赤子之心？」​】

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