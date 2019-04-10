【小飛象．影評】識飛就一定要飛？你看懂小飛象內心真正的黑暗嗎

卡通來說，有三套卡通是筆者看得觸目驚心的，分別是《老鼠也移民》、《姆明》和《小飛象》。他們角色雖可愛，但故事愁雲慘霧，小朋友時看已覺得陰陰沉沉，成年人重看更感社會悲涼。《小飛象》搭Tim Burton十分合理，電影版小飛象不負眾望，十分可愛，但在故事慘情下，導演帶來的火花是令人滿意的。

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近年迪士尼在電影圈大放異彩，除Marvel系列令它完整地脫兒童化外，其真人化電影《美女與野獸》及《維尼與我》成績亦十分不俗，不久將來更有《獅子王》和Will Smith擔正的《阿拉丁》上映。《小飛象》除了要過卡通片忠實粉絲的一關外，亦要與同公司電影一爭高下。

論還原度，《小飛象》令人驚喜，以戰後世界作藍本，講述一個正沒落的馬戲班再度發跡的故事，令人想起《大誤樂家》。馬戲表演情節毫不失禮，故事老少咸宜，小朋友看得開心，大人同樣會心微笑。有別於卡通版本只以小飛象為中心，電影以人類世界作主軸，小飛象融入人類世界，故小飛象的動物朋友通通欠奉，以忠粉來講，看這版本另有一番風味。

2019年上映的《小飛象》是美國實景真人拍攝的奇幻電影，改編自1941年同名卡通電影。電影訴說了卡通所交代不了的小飛象內心世界，是另一種昇華。（《小飛象》劇照）

很多人覺得《小飛象》不像Tim Burton的電影，「陰氣」不夠重。電影除了小飛象的灰色系設定 （如果跟足原著粉藍色的話，或許反而「陰氣」大增）和主題樂園的歡迎儀式一幕較為「Tim Burton」style外，大部分畫面都一反常態的春光明媚。論陰沉，《維尼與我》更引人入勝。

Dumbo原型角色Jumbo的真實故事十分悲慘，電影這方面拿捏得不錯，在歡樂之中你總感受到小飛象的若有所思，這是一種昇華，訴說了卡通所交代不了小飛象的內心世界。畢竟觀眾看電影，不單純是看與舊作相比的還原度，而是看那份進步。

《小飛象》講述的是一個典型的奮鬥勵志故事，教小朋友天生我材必有用，只要對自己滿懷信心，就能創造機會。（《小飛象》劇照）

小飛象》是一個典型的奮鬥故事，教小朋友天生我材必有用，只要對自己滿懷信心，世界總會為你打開另一道大門。世界迫人贏在起跑線，但同時忌材，忌不同的想法。小飛象不過是耳朵比較大，便被人認定他不是大象，同樣地女孩不希望做馬戲團成員，想成為一位科學家，便被父親極力阻攔。大家叫人贏又叫人不要出眾，這就是社會的價值。

筆者看電影的更深刻體會是天生我材必有用，但有材就一定要用？小飛象因為懂得飛，就一定要飛、一定要揚名立萬？如果小飛象並不想飛，他就沒有生活的權利？成年人再看《小飛象》，想深一層，發現一個人的價值不斷被別人定型，才華「被發掘」居多，像是小飛象的名牌掉了，便被人亂扣上Dumbo的名字。

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小孩子被家長定了一條「起跑線」，什麼時候開始起跑要由別人決定？小飛象更叫人想起即將上映的《Joker》，小丑之所以成為小丑，就是源於母親要求他笑面迎人。

小飛象叫人想起即將上映的《JOKER》，小丑之所以成為小丑，是源於母親要求他笑面迎人。（《JOKER》劇照）

值得留意的是，小飛象全片沒有講過一句話，整個從天而降勇救媽媽的故事也是由身邊人執導。這是否就是他所想要的，永遠不得而知。電影最大的陰沉面正是如此。

更何況，做人可以有「不成功」的權利嗎？小女孩不希望加入馬戲班，因為不想拋頭露面，不是任何人也希望走上塔頂，每人也有選擇生活方式的權利，難道成功就是唯一答案？小飛象可以自由飛翔，或者他更想腳踏實地，默默地走回象群過一個平凡的生活。若然大象是群居動物，又有誰喜歡一個人遠走高飛？

借小飛象看今日的小孩子，感受良多。小飛象努力追尋夢想，世界總會為他打開另一道大門，但這道大門看來已被人上鎖了。

作者簡介：柳凝之

影評人、詞評者、愛情散文作家。相信愛情，因為比較幸褔。 傳理系碩士，廣告叛徒，現任品牌主理人，著有《太古坊的》。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《小飛象》：如果小飛象不想飛？」​】

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