【星球大戰9】莉亞公主現身首預告　盧克天行者：永遠和你在一起

日前Lucasfilm在芝加哥舉行了一年一度的「Star Wars Celebration」活動。席上，除了公布了由J. J. Abrams執導的《星球大戰》第九集首條預告片外，還揭開了大家期待已久的官方戲名。除了英文戲名終於出爐外，預告中有12個畫面，相信都令不少星戰迷非常興奮。

《星球大戰9》首條預告終於出爐，多位熟悉的人物都有登場。（網上擷圖）

《星球大戰9》首條預告長約兩分鐘，並由「盧克天行者」麥咸美（Mark Hamill）旁白。除了官方戲名出爐外，芮（Rey）繼承了盧克天行者（Luke Skywalker）的激光劍（lightsaber）、82歲Billy Dee Williams再飾演Lando Calrissian、莉亞公主再現、凱羅忍（Kylo Ren）修理其經典、代表黑暗勢力的頭盔及BB-8新夥伴的出現等，一幕幕的畫面都勾起了不少星戰迷的回憶。當中星戰迷期待已久及興奮的消息，相信是官方的英文電影名稱。這部被認為是「星球大戰後傳三部曲」的第三集，及該系列的最後一部作品，會為42年的《星球大戰》系列電影畫上完美句號，而「The Rise of Skywalker」（暫譯：天行者的崛起）又會如何延伸至新的《星球大戰》線間線呢？可見今集將肩負很重要的任務。

莉亞公主在《星球大戰：新的希望》時頒發給盧克天行者及及韓索羅的Medal of Bravery，然而未知這勳章 是屬於誰人。（網上擷圖）

另外，星戰迷都關注今集，芮與凱羅忍的劇情發展，而在這次預告中，大家同樣看到兩位的出現。可是，在預告片的結尾，或者讓全球星戰迷非常驚喜。而那個熟悉的笑聲，有網上分析指，或者是《星球大戰》中的希夫白卜庭（Sheev Palpatine），又稱達斯西帝（Darth Sidious）的經典笑聲，而預告片最後對白「沒有人真正的離開」，故為今集的劇情增添不少懸疑感。

《Star Wars: The Rise of Skywalker》首條預告逐格分析