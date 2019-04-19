【沙贊！神力集結．影評】老套但有愛又熱血　一個14歲的成長故事

《沙贊！神力集結》講述一個十四歲男孩子得到超能力後，變身後擁有成人肉體，對抗反派的故事。相比其他英雄電影，《沙》也許少了幾分貼地，但多了不少熱血和青春。電影已在4月4日上映。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

《沙贊！神力集結》（電影海報）

好黑暗，確定你不是DC宇宙來的？ 死侍2

大家應該對這句來自《死侍2》（Deadpool 2）的台詞不陌生，當初多少也有人被這句話逗樂，這也說明了大家過往對於DC英雄電影的第一印象：「寫實、黑暗且帶點悲劇色彩」。當然這對於超級英雄電影的多元發展歷史來說絕對是正面的，但太多太多相似的嘗試不免會讓人感到風格的侷限與疲乏，不過目前看來這將會是過去式。從2017年的《神奇女俠》（Wonder Woman）開始，我們看到了DC的新曙光，再來到去年大獲好評的《水行俠》（Aquaman），明亮的風格搭配亞瑟·古雷（Arthur Curry）豪邁樂天的個性，更是一掃大家先前對於DC的主觀印象。

這兩部作品的成功也讓華納對於超級英雄電影，不再堅持架構世界觀，而是專注於獨立作品，而在《水行俠》的巨大成功之後，接棒的將是另一位歷史悠久的超級英雄：沙贊，同時也是威廉·喬瑟夫．「比利」．貝特森（William Joseph "Billy" Batson），喔對了，他才14歲。

如果你期待的是一部特效絢麗，擁有緊湊正邪對決的英雄起源電影，那麼《沙贊！》絕對不會是首選；但假若你期望看到一個完整角色形塑且情感豐沛的故事，別猶豫，請給沙贊一張票的機會。或許大家對於這位最早的「Marvel隊長」有點陌生，但這個英雄將會帶給你近期最瘋狂，也最歡樂的超級英雄電影體驗。

主角只得十四歲，得到超能力後得到成人的身體，但靈魂還是一個小孩子。（電影劇照）

你想要有哪一種超能力？飛行還是隱形？

與其說這是一部英雄起源電影，我想《沙贊！》更像是一部關於男孩成長，學會愛與責任的作品，此角色的背景設定給予本片一個不同於其他超級英雄電影的發展空間與潛力，以「一個14歲男孩獲得超能力後會做的事情」為基底，展開一個最瘋狂中二的英雄探索之旅。

拋開沉重的包袱與悲情的角色設定，比利．貝特森在變身之後即便外表體態變了，內心依舊是那個14歲的大男孩，對於超級英雄一無所知的情況下，他第一個想到的是寄養家庭中的佛萊迪．費曼，他們拍影片紀錄超能力、成立專頁，路上不小心遇到小混混，就拿他們來做測試，過程中的瘋狂笑料看似荒謬，但也呼應了片中佛萊迪問比利的第一個問題，「大家在公眾下選擇的是飛行」，內心則是悄悄地靠向隱形一派，這何嘗不是我們對於日常獲得超能力後的私心想像，而這也奠定了《沙贊！》不同於其他英雄電影的基調：中二，卻又真誠的可愛。

比起英雄電影，《沙》更像一個男孩的成長故事。（電影劇照）

而本片也是導演大衛．F．桑德柏格（David F. Sandberg）的第三部劇情長片，雖然前兩部作品《切勿關燈》（Lights Out）與《詭娃安娜貝爾：造孽》（Annabelle: Creation）皆為恐怖類型，對於首次轉戰商業強片似乎沒有太大的水土不服，我們甚至可以看到他在一些橋段裏偷渡了驚悚元素，這也是我十分喜愛的部分，儘管在動作場面或許不夠出色，以及幾個在嚴肅與喜劇之間的節奏拿捏過於跳躍，但大衛．F．桑德柏格有將本片的家庭核心議題緊緊捉牢並予以發揮，片中描繪的寄宿家庭成功地串連各個角色，也完整了比利的角色成長曲線，更豐富了全片的情感因子，輕易地讓我們對於沙贊產生共感。

電影中，主角和寄養家庭的成員都擦出不少火花，一搭一和，為電影營造歡樂氣氛。（電影劇照）

+ 2

過往只要提到最討喜與可愛的超級英雄演員，首先浮現的應該會是《蟻俠》保羅．史蒂芬．活特（Paul Stephen Rudd）和《死侍》賴恩．羅尼．雷諾士（Ryan Rodney Reynolds）。看完《沙贊！》之後，請記上薩克利．列維．普格（Zachary Levi Pugh）一筆，在與幾個重要角色失之交臂後，這位在《特務阿七》（Chuck）表現亮眼的大男孩終於獲得機會，成功詮釋出沙贊那英勇外表與男孩中二內在的喜感反差，那些對於瞬間擁有一切成年權力的欣喜與實質年紀所帶來的不安定，收放之間拿捏得宜的不俗演出，勢必會讓許多人更愛上這個角色。

而飾演其助手佛萊迪的傑克．狄倫．葛雷瑟（Jack Dylan Grazer），更是肩負起粉絲角度的最佳代言人，此角色讓本片擁有更大的彩蛋運用空間與方式，與薩克利．列維以及艾許．安傑（Asher Angel），飾演的比利之間的一搭一唱巧妙構築出《沙贊！》的歡樂基調，寄養家庭的每個角色成員的出色發揮，更是推動故事與共鳴的重要因子，而較為可惜的依舊是反派，這次在開場甚至擁有一個完整的論述橋段，可惜直到最後還是淪為單調的角色背景，所幸在馬克·史壯（Mark Strong）的詮釋下依然有着強大的氣場發揮。

雖然電影中反派角色份量較輕，但馬克．史壯的強大氣場下，依然成功發揮角色。（電影劇照）

我是寄養家庭的老媽，那你的超能力是什麼？

這句話就貼在寄養家庭Vasquez夫婦的車子後方，不顯眼，卻讓人印象深刻，讓人想起《超人特攻隊2》裏的「如果做得好，為人父母就是一種英雄之舉。」這讓所謂的超能力，不僅只局限於打擊罪犯的戰鬥能力，而是可以有了更廣義的解釋，對於這群無血緣關係的孩子們所付出的愛與包容，也成就了這六位孩子的良善之心，更呼應了巫師挑選繼承者的初衷。

愛可以拯救世界，老套極了，但卻熱血依舊，你說是吧。

「愛可以拯救世界，老套極了，但卻熱血依舊，你說是吧。」（電影劇照）

作者簡介：裴小裴的電影murmur

如果你喜歡我的文字，也歡迎分享並加入，讓我們一起無時無刻聊電影吧！

Facebook：裴小裴的電影murmur

Instagram：leonpeis_movie_murmur

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】沙贊---十足中二，卻有著滿滿的真誠良善」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）