【你不是一個人】當手機變成你女友　台灣小鮮肉石承鎬獻熒幕初吻

由騰訊視頻獨家播放的網絡電影《你不是一個人》，最近在國內上映！這部愛情喜劇由三月尾上映至今，已超過1300萬人次觀看！電影主演包括來自台灣的新晉「小鮮肉男神」石承鎬 （Jasper）及國內擁有過百萬粉絲的同門師姐「文藝氣質女孩」南苗。

手機都可以變成女友，究竟呢隻變身戒指仲有咩功能呢？

電影故事講述 Jasper 在片中飾演單身禍害的阿木，一直過著悲慘的孤兒生活，放工都留在公司唔願返屋企，是個沒有談過戀愛的宅男。得知父母從小就為他買的「單身保險」，獲得一份神奇禮物「變身戒指」，讓他可以隨意把生活周遭的物品變成女朋友。這寶物令從沒談過戀愛的阿木，開始領悟愛情的酸甜苦辣，責任與義務。而南苗就是他把手機變出來的「手機妹」女朋友！

冇錯！係腹肌！係石承鎬嘅腹肌。

這是Jasper第一次擔任電影的男主角，年紀輕輕便擔任主角對他來說壓力十分大：「我覺得身負重任，但我聽説這部戲很受歡迎，真的很開心，謝謝大家！」為了這部戲，他跟師姐都獻出自己的熒幕初吻，害羞的他說：「平常我都很尊重她的，所以拍的過程當中都不敢亂動！」在初嘗拍戲滋味後，原來 Jasper 最希望可以接拍古裝戲：「我對不同時代、背景的角色都有憧憬，所以我希望下一次可以拍古裝劇，或者吊威也，做一個有英雄氣慨的人！」

唔知大家記唔記者女主角呢？

曾在香港演出牙膏廣告的南苗，演出經驗相對比較豐富，所以她在戲中不泛有動作鏡頭，全因為她接下來想挑戰做武打女星：「平常我私底下有練習武術和芭蕾，這次的戲讓我打人打上癮了！希望接下來有機會可以接到有武打、功夫戲！」雖然她本人是活潑女生，但也渴望做一個小女人：「我喜歡有事業心、比較大男人、霸氣的男生。這樣我待著他的身邊會覺得很有安全感，讓我可以做一個小女人。」