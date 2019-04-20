【作家的謊言】松岡李那水著加魔鬼裝　色誘張建聲只為唔想交租？

由張建聲、松岡李那主演，改編自網絡作家向西村上春樹的作品《作家的謊言：筆忠誘罪》，發布第一條正式預告，並鐵定6 月 20 日上映，為暑期檔打響頭炮。 故事講述張建聲 ( Justin ) 飾演的作家徐哲，表面是有妻有女的幸福暖男，實情是搭上主動又熱情的靚女租客松岡李那，結果被偷拍片，勒索不特止，仲挑戰正印何珮瑜Jeana地位，甚至索命。

松岡李那首條預告，已經又水著又天使裝，可見全片重點都放在她身上。（劇照）

在《作家的謊言：筆忠誘罪》首條預告片上，松岡首先以超性感水著亮相，隨後又僅穿性感胸圍內衣、並披上羽毛的誘人天使造型，大力色誘業主張建聲。以為計落有著數，平租筍盤都冇所謂，只要久不久抽下水都夠開心。豈料二人的火辣場面早被偷拍下，而松岡要的不是免數萬元的租金，一開價就是勒索一千萬。不過劇情愈走愈複雜，並發現原來背後仲有終極 Big Boss，而且為的是填命！

從預告可見，張建聲跟松岡有不少的親熱戲，對於這些機會，不少網民都話不是我的，但Justin就講到有苦自己知咁！「呢套係懸疑驚慄片，要拆解片中邊個係兇手先係重點。小弟入行到而家拍咗幾部三級片，最勁係《一路向西》，唔可以話享唔享受，最緊要係觀眾睇得舒唔舒服。其實過程拍得頗辛苦，又要借位，之前又要排戲，同埋唔好有咁多 NG。」

單在預告可見的情慾場面，都有唔少。（影片截圖）

+ 3 + 2

至於松岡李那，性感場面交足功課之餘，亦落足心機全程講廣東話對白，雖則唔睇字幕都會聽得吃力，但真係誠意可嘉，冇話本住賣性感就懶懶閒，大家都不妨俾下耐性聽聽。