【淪落人．影評】活在角色裏的影帝黃秋生　戲內戲外成就追夢者

淪落人。黃秋生奪影帝而歸，也不無道理。這部戲中文戲名改得雅正，英文戲名Still Human改得富現代感，沒有蕩氣迴腸的場面，衝突不斷的高潮，只有小城故事，感動人心。

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故事一氣呵成，環環相扣，這是個平凡的故事，每日每夜都發生在你我旁邊的故事。無論主角是否癱瘓，裏面所講之情理，均是身邊事。

有人會看電影想探討的議題，例如外傭問題、歧視、工業意外、家庭疏離、獨居長者⋯⋯諸如此類，但由此至終我都被其表面主線——夢想所吸引。

故事鋪排伏筆落了不少，而且對白、情節也銜接，互相呼應。然而整體而言，劇本只屬中中之作，吸引觀眾的位置在於對白，不少對白自帶喜劇屬性，同時也因為黃秋生（也不能低估Crisel Consunji）才令整套劇得以提升，催淚的均是一些背後小事。

影帝黃秋生在電影中飾演一名癱瘓且失婚潦倒的男子。（《淪落人》劇照）

除了黃秋生渾然天成的演技外，導演工夫也了不起——但這裏容我提一提黑仔，不少人覺得《翠絲》中的黑仔該奪影帝殊榮，我同意的，如果沒有黃秋生的話。黑仔仍然是演一個角色，但黃秋生則是活在角色裏面，你會發現演技越純青越不似在演戲，彷彿黃秋生本來就是癱的一樣。

導演的工夫如何了不起？昌榮與Evelyn的角色位置不停對調，雖然不是不着痕跡，但對換得非常流暢。作為新晉導演之作，這已經是很了不起，至少知道自己想要什麼，也知道如何製造那個效果。

昌榮（黃秋生飾）沒有什麼夢想，死又大半世，唔死又大半世，癱了對他來說，已經什麼都冇所謂。（《淪落人》劇照）

返回夢想這個主題。對，這是老掉牙的話題，尤其電影點題點到相當出，有點老尷，不過這無傷大雅。昌榮沒有什麼夢想，死又大半世，唔死又大半世，癱了對他來說，已經什麼都冇所謂。他的夢想，或許該是回歸平凡的生活吧。現實與夢想，現實很殘酷，但夢想總是能透過努力來觸摸，甚至撈在囊中，所以戲中女傭終於苦盡甘來。

或者作為一個悲觀主義者，我不太同意這種積極的編排，因為人生有好多事本來就徒勞無功，你做得到，很大可能是99分努力加991分幸運。只是戲劇，總要娛樂人、予人希望，要不然我看完電影越加沉鬱，那就大問題了。

喜歡和愛是不同的，夢想和現實亦天淵之別。（《淪落人》劇照）

只是我看完戲會想，我愛什麼？喜歡和愛是不同的，愛亦是「痴乸線」的，不講任何道理的。我愛什麼？我有什麼夢想？或者在現實面前，我早就失去尋夢的勇氣。

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「看淪落人──尋找追夢的勇氣」​】

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